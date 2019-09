Richard Arce señala que 5 bancadas planean no participar de Ética tras recomposición

En conversación telefónica con La República, el legislador de Nuevo Perú Richard Arce manifestó que 5 bancadas han dialogado y planean enviar una carta a la presidenta de Ética, Janet Sánchez, en el que se le informará que no serán parte de la comisión.

Ello, a raíz de la nueva recomposición de la Comisión de Ética. En esta legislatura, si bien cada bancada contará con un representante, Fuerza Popular será la excepción, pues tendrá 8 congresistas.

Esa decisión fue tomada en Junta de Portavoces y votada en el Pleno, en el que existe mayoría naranja. Los grupos parlamentarios que están en contra de dicha recomposición son Nuevo Perú, Unidos por la República, Bancada Liberal, Peruanos por el Kambio y Frente Amplio.

“Es nuestra propuesta; ayer estuvimos conversando con algunas bancadas; esperemos que mañana se pueda consolidar. Creo que son 5 las bancadas que vamos a presentar nuestra oposición, pues no vamos a ser parte parte de la Comisión de Ética, por esta reconstitución arbitraria, porque se está imponiendo. [...] Queremos que también se una Acción Popular”, sostuvo Richard Arce.

Asimismo, el parlamentario expresó que si bien le tocaría reemplazar a Alberto Quintanilla en Ética para esta legislatura, no ha formalizado el cambio por la recomposición que favorece en demasía a Fuerza Popular.

“El congresista Alberto Quintanilla estuvo hasta el periodo legislativo pasado. Yo he sido elegido por mi partido para este nuevo periodo, pero no hemos realizado el cambio porque no corresponde. Ha sido un abuso... ese día que se aprobó la recomposición en el Pleno del Congreso, ni siquiera nos dejaron hablar. [...] Levantamos la mano, pedimos la palabra y Salvador Heresi levantó la sesión, así a la mala”, añadió el congresista.

Por su lado, Gino Costa de Bancada Liberal confirmó para este medio que firmó el jueves 12 la carta que le entregarán a Sánchez Alva.

En la anterior legislatura, denuncias en contra de los fujimoristas Carlos Tubino, Marco Miyashiro, Úrsula Letona, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagros Salazar, Luz Salgado y Freddy Sarmiento no procedieron porque el partido naranja tenía el número necesario de miembros en la comisión para archivar el caso; ahora tendrán más integrantes (8).

El lunes 16 se realizará desde las 5:00 p. m. la primera sesión de la Comisión de Ética de este periodo. La mesa de trabajo es presidida nuevamente por Janet Sánchez de Contigo.

Vale recordar que Fuerza Popular recuperó el control de la mesa y decidió ratificarla en el cargo.