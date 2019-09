Prueba de fuego para otro proyecto minero en Arequipa

Edwar Quispe

El clima para desarrollar proyectos mineros en Arequipa es tenso. Ello se debe a la oposición que existe de un sector de la población. El caso Tía María, en la provincia de Islay, es el más evidente, pero no el único.

La empresa minera Zafranal pretende abrirse paso y obtener la licencia del Gobierno y la aprobación social para operar. Su intención es extraer cobre de terrenos que son propiedad de Autodema, ubicados entre los distritos de Huancarqui y Lluta, pertenecientes a las provincias de Castilla y Caylloma.

El proyecto inició en 2004 con exploraciones y estudios. La actividad en la zona se hizo más evidente y empezó a generar cuestionamientos de un sector de la población.

El abogado Juan Manuel Martínez, uno de los opositores, indicó que para ellos lo más importante es conocer abiertamente los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y que se lleve a debate.

Ante las críticas, la respuesta de Zafranal fue organizar visitas guiadas cada semana a los pobladores, para que conozcan la propuesta de trabajo de la minera. El EIA estará listo en diciembre y será presentado en audiencias.

Zona de impacto

Este diario fue parte de una de las visitas guiadas realizadas por Zafranal. En esta, los representantes de la mina explicaron que los estudios de exploración determinaron que se extraiga sulfuro de cobre de dos tajos.

El más grande, denominado Zafranal, se trabajará por 15 años. El segundo es Victoria, que se explotará por cuatro años.

El proyecto tiene una extensión de 40 hectáreas. Ahí estarán ubicados el tajo de la mina, el campamento de operaciones, una planta concentradora de mineral y la zona de relave.

Pretenden sacar cerca de 441 millones de toneladas de mineral durante su etapa de extracción (19 años).

El gerente de comunicaciones, Alonso Martínez, explicó que no hay zonas pobladas o agrícolas cerca al proyecto. En línea recta, el distrito más cercano es Majes a 22 kilómetros, además de Huancarqui y Corire a 23 km, mientras que Lluta está a 26 km.

Asimismo, no se tomará agua del río Majes. Se extraerá el líquido que se acumuló por años debajo de las parcelas de la irrigación Majes. El recurso actualmente no es utilizado; por el contrario, representa un peligro, ya que causa deslizamientos de tierra que amenazan la carretera Panamericana Sur, la planta de Leche Gloria, el canal madre de agua de Majes, entre otros.

El volumen de recurso que hay en el subsuelo se calcula en 1 500 millones de metros cúbicos, Zafranal tomaría el 10%.

También explicaron que reutilizarán agua del relave. Este líquido será captado en pozos para evitar filtraciones que lleguen a una fuente de agua subterránea debajo del proyecto.

¿Y el mineral?

El gerente de operaciones de Zafranal, Juliano Villanueva, indicó que se extraerá sulfuros de cobre, que será procesado para obtener, al final, concentrado en forma de tierra.

Para lograr ello, se sacará el material, lo llevarán a una chancadora; y luego pasará a la planta concentradora.

Para operar, Zafranal necesita 400 litros por segundo de agua, que serán bombeados de 15 pozos desde Majes y conducidos por una tubería de 60 kilómetros hasta la planta, donde procesarán entre 60 000 y 80 000 toneladas de material por día.

Del total de concentrado, solo un 30% es cobre; el resto tiene presencia de oro, pero en una proporción de 2 a 3 gramos por tonelada de concentrado.

“Zafranal es una empresa considerada pequeña si se le compara con otras como Cerro Verde, que trata 350 mil toneladas por día”, explicó.

Al día, 30 camiones sacarán cada uno 30 toneladas de concentrado. En el caso de las Bambas, Villanueva indica que trabajan con hasta 100 camiones por día. Todo este mineral será transportado usando una ruta alejada de zonas pobladas hasta salir a la Panamericana Sur y, de allí, se llegará al puerto de Matarani.





Las dudas sobre Zafranal

Juan Martínez explica que el proceso de explotación es el que más les preocupa, con el polvo que se genere por las voladuras, el paso de los vehículos por las vías de trocha y las filtraciones de la zona de relaves. Todo esto puede afectar 32 ojos de agua, que se conectan con el río Majes y se usan para cultivos.

Aran Gough, gerente ambiental del proyecto, explica que para evitar el polvo habrá riego constante, en los tajos como en las vías de transporte. También usarán compuestos químicos que afirmen las vías de trocha.

El alcalde Lluta, Jorge Charagua Jacobo, indicó que la oposición de la población es evidente, porque no sabe qué sucederá si comienzan a operar. “Nosotros tenemos nuestro equipo técnico y si la empresa no nos demuestra con su EIA que técnicamente es viable, entonces no va”, dijo.