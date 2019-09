Martín Vizcarra rechaza argumentos de los expertos de Rosa Bartra

Por: Diego Quispe Sánchez

El presidente Martín Vizcarra aclaró, durante su visita de ayer a Carabayllo, que constitucionalmente las autoridades electas se deben a la decisión de la ciudadanía.

“He visto que algunos expertos, para tratar de descalificar nuestra propuesta, han dicho que no hay que hacerle caso a la población porque esta se equivoca. No es así. Tenemos que darles la oportunidad de elegir. Nos debemos al pueblo”, manifestó el mandatario.

Vizcarra agregó que, si el Ejecutivo y Legislativo tienen que dar un paso al costado para resolver la crisis política del país, lo harán debido “al respeto que merece el pueblo”.

De esta manera, Vizcarra Cornejo respondió a los argumentos expresados el último viernes por abogados citados ante la Comisión de Constitución, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, para discutir el adelanto de elecciones.

En esa sesión, el exaprista y expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesía enfatizó en que el Congreso no debe hacer caso a la población.

“Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo no sabe lo que es el bien común”, exclamó Mesía.

PUEDES VER El momento en que Keiko Fujimori llega a la clínica por problemas cardíacos [VIDEO]

El extitular del TC insistió, incluso, en que el culpable de la actual turbulencia política es el presidente Vizcarra.

Por su parte, los abogados Natale Amprimo y Aníbal Quiroga sostuvieron que el Parlamento es la única institución encargada de realizar reformas constitucionales, como la de nuevos comicios.

PUEDES VER Pedro Cateriano exige una pronta investigación a congresistas financiados por Odebrecht

Diferencias en bancadas

Por otro lado, las bancadas de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) aún no definen si se sumarán al acercamiento con el Ejecutivo, propuesto hace dos semanas por las agrupaciones PPK, Bancada Liberal (BL), Frente Amplio (FA), Nuevo Perú (NP) y Unidos por la República (UPR).

En AP y APP existen opiniones dispersas acerca de la modalidad en que apoyarían la propuesta del Ejecutivo: solo con referéndum o mediante dos legislaturas extraordinarias.

PUEDES VER Richard Arce señala que 5 bancadas planean no participar en Ética tras recomposición

En AP sostendrán hoy una reunión al mediodía. Pero la convivencia política no es la mejor. Yonhy Lescano planteó que el proyecto de reforma sea exonerado de dictamen del grupo de Constitución para debatirlo directamente en el Pleno.

Su colega Víctor Andrés García Belaunde calificó ese pedido como una incoherencia. Y refirió que AP está a favor de la reforma constitucional del Gobierno, pero solo si se aprueba en dos legislaturas con 87 votos en cada una. Además, enfatizó que la vía de la consulta popular generará un gasto innecesario.

Lescano no comparte tal postura. Considera que el referéndum es una alternativa viable y anunció que no participará en la reunión de hoy. “Yo coordino con el partido. En la bancada ya no apoyan la voluntad popular”, lamentó.

PUEDES VER 41 % de peruanos aprueba la labor de Salvador del Solar como primer ministro

En APP, su vocero alterno Miguel Castro expresó que la postura de su agrupación es respaldar el proyecto del Ejecutivo, ya sea mediante dos legislaturas extraordinarias o referéndum.

Sin embargo, su colega Marisol Espinoza expresó en Canal N que está en contra de una posible consulta popular y tampoco presentó la propuesta de las dos legislaturas ante la Comisión de Constitución.

PUEDES VER 65 % de la población desaprueba una eventual vacancia contra Martín Vizcarra

Bartra cita a economistas por PL 4637

La Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra, convocó para mañana a los economistas Carlos Adrianzén, Eugenio D´Medina, Waldo Mendoza y Óscar Dancourt. El motivo es que el grupo discutirá la viabilidad económica de un adelanto de elecciones. Como se sabe, los legisladores de Fuerza Popular, Apra, Contigo, APP, Cambio 21 y Acción Republicana rechazan un referéndum para aprobar los nuevos comicios, pues lo consideran un gasto innecesario. El MEF adelantó el 3 de setiembre que la reforma del Ejecutivo demandaría 700 millones de soles.