Las bancadas Nuevo Perú, Frente Amplio, Bancada Liberal, Peruanos por el Kambio y Unidos por la República formalizaron su renuncia a la Comisión de Ética Parlamentaria tras la recomposición de la mesa de trabajo para esta legislatura.

Las bancadas que suscriben el oficio, dirigido al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, señalan que se debió haber respetado un acuerdo realizado en la Junta de Portavoces en mayo de 2018, en el que se sostuvo que Fuerza Popular dejaría la presidencia de Ética.

Pero en una de las últimas sesiones de Portavoces la mayoría parlamentaria logró recuperar el control y ratificó a Janet Sánchez como presidenta.

Asimismo, como se conoce, para el actual periodo cada bancada contará con un miembro en la Comisión de Ética, a excepción de Fuerza Popular que duplicará su número de integrantes. Ahora tendrá 8. Esa es la segunda motivación por la que tomaron dicha determinación, de acuerdo al documento al que tuvo acceso La República.

“Se busca evitar la arbitrariedad en el manejo de esta comisión por parte de Fuerza Popular, y asegurar el mayor equilibrio y equidad posible en las decisiones que se tomen. De esta manera, se garantiza que esta comisión no esa utilizada como herramienta de ataque a los grupos opositores del fujimorismo, y como un instrumento de blindaje a sus colegas de bancada, como ha ocurrido recientemente”, se lee en parte de la carta.

Asimismo, se indica que rechazan el nombramiento de Janet Sánchez como titular de Ética debido a su cercanía con Fuerza Popular.

“Se ha mantenido a la congresista Janet Sánchez en la presidencia de la comisión, pese a ser evidente su vínculo con Fuerza Popular, mientras que la supuesta recomposición solo implicó incorporar un representante de cada grupo parlamentario, sin apostar por un verdadero equilibrio, ya que Fuerza Popular mantiene 8 representantes, sin contar con sus aliados”, se explica en el escrito.

A su turno, en conversación telefónica con La República, Janet Sánchez manifestó que desaprueba la premisa de que no se ha trabajado con transparencia.

“Tienen todo el derecho de retirarse de la Comisión de Ética, de integrar o no una comisión. Lo que sí es lamentable y creo que no corresponde es que hagan juicio que no son ciertos, juicios irresponsables del trabajo que se está haciendo. La prueba es el trabajo que hicimos en la anterior legislatura. Fue un trabajo objetivo y transparente con mucha responsabilidad y los casos vistos en el Pleno son las pruebas”, comentó.

También aclaró que no piensa renunciar a la presidencia de la comisión y que la sesión programada para este lunes 16 se realizará.

Bancadas deciden no participar en Ética OFICIO 023-2019-2020-GP-PPK-CR by Juan Bendezú on Scribd