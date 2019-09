Alienígenas buscan vida inteligente

Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizá con argumentos personalizados en los que quieren o creen tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta, serán ustedes que con la información que puedan tener, sacar, sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión: la correcta. Karina Beteta a un grupo de colegiales.

Ante un auditorio de más de 100 desconcertados colegiales, quienes han aprendido a fuego el valor de tener claridad de ideas, la señora Beteta enunció un discurso que espantaría a los alienígenas en busca de vida inteligente. Jaime Bedoya.

Creo que los niños entendieron perfectamente lo que dije. Karina Beteta.

¿Creen que al presidente de EE.UU. se le ocurriría cerrar el Congreso? Pedro Olaechea a un grupo de escolares.

El que cerró el congreso fue Fujimori. Fernando Tuesta sobre lo anterior.

Soy un candidato presidencial generoso y sin color político. Andrés ‘Chibolín’ Hurtado.

Yo también quiero ser candidata presidencial. Yeni Vilcatoma.

Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna, pues el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos son los que saben cuál es el bien común. Ex presidente del TC Carlos Mesía.

Para tratar de descalificar nuestra propuesta, dicen que no hay que hacerle caso a la población porque la población se equivoca. Las autoridades nos debemos al pueblo. Martín Vizcarra.

Si Vizcarra renuncia, resuelve la crisis. Rosa Bartra.

La idea es que nos vayamos todos. Gino Costa.

En FP no se mueve ni un pelo sin que Keiko lo autorice. Daniel Salaverry.

Quiero dejar constancia que me ha dicho despacito y suavemente que no me va a dejar hacer lo que me da la gana, y eso es amedrentamiento y violencia contra la mujer. Si Ud. me grita, yo grito el doble. Yeni Vilcatoma a Marco Arana.

Este es el congreso más manso. Mauricio Mulder.

Ustedes serán moralmente responsables por su muerte. ¡Brujas! ¡Lo van a matar! Lo están matando. Estos sistemas son tan represivos e inhumanos que uno pierde la fe en la vida y en el ser humano. Eliane Karp sobre la justicia.