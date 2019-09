Crisis a la carta

A medida que la crisis política avanza, se van perfilando varias maneras de ubicarse frente a ella (sin ser politólogo, me inclino por lo politológico). Aquí una somera lista de estilos detectados en los pronunciamientos, los medios y las conversaciones:

° Rotundo: el choque decisivo es inevitable. Esto trae una versión conspirativa: las maniobras están en marcha, y las cosas se van a desencadenar en cualquier momento. Este tipo de profecías instantáneas, indiferente a toda postergación, se repiten cada semana, con pocas variaciones.

° Conciliador: es el modelo del arbitraje, según el cual sí hay salida, pero las partes tienen que encontrarla. La propuesta estándar es conversaciones, y poner el país por encima de los intereses partidarios o personales. Detrás está la idea de que todos tienen algo de razón, y una idea asociada, según la cual, por tanto, todos deben retroceder.

° Negativo: la crisis no se resolverá nunca, es decir, que todo seguirá más o menos igual (es decir peor) hasta el 2021, e incluso recomenzará después de las próximas elecciones. Esta idea de la crisis como eternidad puede venir con la frase, de aparente pero dudosa sabiduría, según la cual a este país no lo arregla nadie.

° Fatalista: cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, y no se sabe cuáles son las opciones reales. Esta visión se va reforzando con cada nueva declaración pública sobre algún tema de la crisis. Esta posición en el fondo transmite un aburrimiento con la coyuntura política, que es lo que sustenta la frase según la cual deben irse todos.

° Politológico: en esta posición no hay propuestas, sino la insistencia en algún detalle que no está siendo visto, y que tomado en cuenta llevaría a la solución. El detalle puede ser obvio, como la presencia de caudillismo, rencor atávico, técnicas políticas no consideradas frente a la emergencia social, déficit de oportunismo.

° Historiográfico: ya antes se han dado casos como el de estos meses, y lo importante es repetir de manera adecuada lo que ocurrió en alguna de esas pasadas ocasiones. Está implícito aquí que la presente crisis es de tipo habitual, y que lo importante es reconocerlo para poner en marcha los mecanismos que repliquen lo que pudo funcionar en otros siglos.