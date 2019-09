Huilca indica que FP votaría en contra de adelanto electoral y presentaría vacancia

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, se refirió en Domingo de La República que desde Fuerza Popular podrían intentar archivar la iniciativa de adelanto de elecciones y luego plantear la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

“(La revisión de la propuesta) no es un diálogo entendido como una ventana para arribar a un común acuerdo, sino una forma con la que van ganando tiempo para algo que sí está dentro de sus opciones: buscar la vacancia presidencial luego de que se haya archivado el proyecto de ley”, manifestó la legisladora.

Asimismo, aseveró que discreparon con Martín Vizcarra cuando señaló -en la reunión que tuvo junto a varias bancadas- que el Congreso aún tenía tiempo para debatir la reforma constitucional.

“Nosotros le dijimos que allí sí discrepábamos, que ya no estábamos en el momento del diálogo en el que podía todavía explorarse la opción de que el fujimorismo y sus aliados acepten aprobar el proyecto. Ese momento ya pasó. Lo que correspondería es empezar a debatir el tema de fondo y no estamos avanzando hacia allí”, expresó.

Por otro lado, sobre si tiene algún sentido ir a escuchar la exposición de representantes de la Comisión de Venenecia sobre el anticipo de los comicios, Indira Huilca comentó que en Nuevo Perú lo evaluarán, por no ser una postura vinculante.

“Lo analizaremos, porque, finalmente es una instancia consultiva internacional que se hace presente en el país. Nosotros fuimos los primeros en entablar una comunicación, no con la comisión de Venecia, sino la Cancillería, pidiendo que esclarezca que este es un debate interno, que tenemos el derecho a disentir en este punto, pero que no es motivo para generar la imagen a nivel internacional de que este es un país en el que se está avasallando al Parlamento. Vamos a evaluar nuestra participación, pero, más allá de eso, no creemos que sea una instancia que estos momentos debiera jugar un rol en el proceso de resolución de una crisis profunda”, aseguró.