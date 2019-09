Grupo de trabajo que investigará a encuestadoras se instala este lunes 16

Este lunes 16 se instalará -en la Comisión de Fiscalización- el grupo de trabajo que investigará a las empresas encuestadoras.

Como se recuerda, hace dos semanas el parlamentario fujimorista Héctor Becerril propuso dicha idea que terminó siendo aprobada gracias a la mayoría fujiaprista.

El conjunto estará integrado por los parlamentarios Yeni Vilcatoma (coordinadora), Mauricio Mulder y Marco Miyashiro. Horacio Zeballos de la bancada de Nuevo Perú también iba a ser parte, pero envió una carta al presidente de la comisión, Segundo Tapia, a fin de informarle que no participará.

La razón por la que Horacio Zeballos descartó pertenecer al grupo, de acuerdo a su bancada, es que cuando se votó para aprobar la iniciativa, pensó que se había validado supervisar al JNE.

“Nosotros no tenemos ninguna facultad para investigar directamente a un actor privado (las encuestadoras). [...] En el debate de Fiscalización se evidenció que la cuestión estaba mal planteada, pero que además traslucía un interés político de fondo. [...] A muchos congresistas del fujimorismo no les ha gustado los resultados de las encuestas de medición de aprobación del Parlamento”, señaló la vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, a La República.

“Se habló de que en todo caso si se debía supervisar a alguien, sería al Jurado Nacional de Elecciones y se daba por entendido que se acordó eso, pero al final no fue así. [...] La posición de Horacio Zeballos ha sido clara. No va a ser parte de ello porque no estaba de acuerdo en el debate", agregó.

A su turno, el presidente de la República, Martín Vizcarra manifestó que la investigación que busca realizar el fujiaprismo se debe a la alta aprobación que tiene la propuesta de adelanto de elecciones.

“Las encuestas de las últimas semanas manifiestan claramente el rechazo de la población a muchas de las autoridades, pero muestran principalmente el respaldo a la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones. Se han mostrado porcentajes muy altos de aprobación a este adelanto. ¿Cuál es la respuesta del Congreso? No solo desconocer la voluntad ciudadana, sino, matar al mensajero, la encuestadora”, sostuvo el mandatario.