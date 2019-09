Richard Arce: “Hoy quedó claro que opinión de Comisión de Venecia no es determinante”

El congresista de Nuevo Perú Richard Arce utilizó su cuenta de Twitter para señalar que de acuerdo a los constitucionalistas que acudieron hoy al Congreso, la opinión de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de adelanto de elecciones no debe traducirse en la decisión que tome el Parlamento.

Richard Arce compartió un extracto de la sesión de Constitución de este viernes 13. En un momento, el parlamentario le consultó a los especialistas si la recomendación de la comisión era determinante; la respuesta fue negativa.

“Hoy quedó claro en la Comisión de Constitución, por los constitucionalistas invitados, que la Comisión de Venecia va a dar una opinión que no será de obligatorio cumplimiento, además de que estos especialistas deben dar opiniones legales, no políticas; tal como promovimos [...] Fujiaprismo y satélites siguen perdiendo el tiempo”, indicó en su red social, el legislador de Apurímac.

Vale recordar que distintas bancadas, entre ellas Nuevo Perú, han denunciado que desde el fujimorismo, grupo parlamentario que preside Constitución a través de Rosa Bartra, viene dilatando la revisión de la anticipación de los comicios.

Por ejemplo, el fujimorista Mario Mantilla ha señalado que “se va a invitar a constitucionalistas de ambas posiciones y esperarán el informe legal no vinculante de la Comisión de Venecia"; es decir, sugiere esperar la postura del órgano consultivo que podría conocerse a mediados de octubre.

“Muestra que lo que dijeron -las dos semanas anteriores- que no había ninguna medida dilatoria, al final no era cierto. [...] Ya tenemos los plazos ajustados; en la práctica el fujimorismo ha archivado el adelanto de elecciones, diciendo que esto se va para cuando ellos quieren”, dijo -por su lado- Marco Arana sobre la dilación producida por la bancada naranja.