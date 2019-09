Carta de San Francisco

Mi querido Mirko:

Cosa rara, la audiencia empezó tarde (15 minutos) y ha sido la más larga de la serie. El abogado del Sr. Toledo se extendió alegando por qué su cliente debía salir con fianza. Sus principales argumentos: no tener pasaporte u otro documento de viaje, su falta de fondos, y el “paquete de fianza” ofrecido a la corte.

Sobre esto último insistió en que algunos amigos de Toledo habían puesto esa garantía. Mencionó a dos amigos de la infancia (Marjorie y Enrique León), que ofrecen como respaldo su casa, que además es su único activo.

En un plano más subjetivo, alegó que su cliente traicionaría la confianza de sus amigos fugando y que no había fugado en los últimos dos años, en que sí disponía de dinero. Más aún, su cliente no fugaría a Israel dado que no tenía amigos en el actual gobierno (aunque los tuvo en la administración Shimon Peres), el cual explícitamente le ha negado la bienvenida.

El fiscal no ofreció contraargumentos muy convincentes, pero sí mencionó que si Toledo era liberado quedaría al cuidado de su esposa, también implicada en este caso. También dijo que las finanzas y fuentes de recursos de Toledo y de otros cercanos a él seguían enredadas y nada claras.

El juez siguió expresando su preocupación por las condiciones del encierro solitario de Toledo y se sugirió que él pudiera ser juntado con otros detenidos en similares circunstancias (custodia protectiva). Todos coincidieron en que por su alto perfil Toledo no podía estar con otros presos.

El rechazo a la fianza se evidenció cuando el juez dijo que a la corte o a los EEUU no les interesaba adquirir las casas ofrecidas, sino que el Sr. Toledo estuviera presente durante el proceso, y que las medidas de tipo grillete o GPS funcionaban en geografía limitada (arresto domiciliario), pero no en el monitoreo de “tiempo real”.

Cuando se dio el veredicto Eliane Karp perdió el poco autocontrol que parece tener, y acusó a la corte de “matar a su esposo” y de ser “un grupo de brujos”. Al ser retirada de la sala ella literalmente aterrizó sobre mis pies y tuvo que ser arrastrada por el suelo.

Un abrazo, Gustavo Houghton.