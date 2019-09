Proyecciones económicas

Talla 3

Claudia María Hernández Oré, comunicadora.

La versatilidad del crecimiento peruano parece precio de góndola que sube/baja según la estación. La presidencia prometió 3,5%, pero el MEF ha bajado la valla, proyectando 3% a diciembre. Pero su Marco Macroeconómico Multianual ha sido aterrizado, pues llegar a la talla deseada depende 54% del factor externo (USA-CHINA) y 46% del interno. El último requiere inversiones públicas grandes (que no hay) y de la inversión privada que hoy está dudosa del clima de garantías. Variar expectativas denota que no hay estrategias certeras para recuperarnos y que las tácticas en los ministerios y los gobiernos regionales no están funcionando. Cada punto porcentual menos significa 48 mil empleos en juego.

............................

Falta generar confianza

Vicente Gonzáles, economista.

Debido a la volatilidad en los principales bloques económicos, las proyecciones se ajustaron a la baja para los mercados emergentes. Se prevé un crecimiento mundial de 3,5% en promedio para 2020 a 2023. La economía peruana alcanzaría tasas de crecimiento promedio de 4% impulsadas principalmente por la demanda interna, teniendo como principales aliados a la inversión pública y privada (que tuvieron un crecimiento de 8,4% y 4,4% el 2018), pero para superar el crecimiento promedio mundial en los próximos años, Perú debe enfocarse en la convergencia fiscal y la resolución de conflictos que empujarán de manera natural la ejecución del presupuesto, alentando al consumo y generando más confianza en los inversionistas.