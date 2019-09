Olaechea se pronuncia tras incidente de trabajadores mineros en el Congreso y MTPE [VIDEO]

El titular del Parlamento, Pedro Olaechea, se refirió en un comunicado oral a los incidentes sucedidos esta semana en el Congreso de la República y Ministerio de Trabajo.

Integrantes de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú ingresaron a la sede ministerial y rompieron vidrios el jueves 12. El miércoles 11, el dirigente Jorge Juárez Cueva interrumpió el Pleno del Congreso, por lo que fue retirado minutos después.

La Federación de Trabajadores Mineros del Perú viene pidiendo apoyo por parte del Congreso y Ministerio de Trabajo a fin de que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional sobre negociación colectiva por rama de actividad a favor de los trabajadores de ese sector.

“Lo que deseamos es que se sienten los señores de la Sociedad Nacional de Minería y que respeten la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo hacen?, ¿En qué país vivimos?, ¿Qué dice la señora Sylvia Caceres (ministra de Trabajo)? Da la razón a una opinión técnica la cual violenta básicamente los derechos constitucionales”, señaló Jorge Juárez Cueva.

A su turno, Pedro Olaechea mostró su rechazo por el actuar de la Federación. Asimismo, indicó que los parlamentarios Hernando Cevallos y Humberto Morales de Frente Amplio deben hacerse responsables por haber gestionado el ingreso de los trabajadores mineros al Legislativo.

“Los congresistas Humberto Morales y Hernando Cevallos hicieron ingresar al Congreso a 20 trabajadores mineros. Los parlamentarios los condujeron a las galerías del Hemiciclo, pese a que se desarrollaba el Pleno; se necesitaba autorización de la presidencia para estar en esa área; los congresistas no hicieron caso a la disposición e hicieron ingresar a los dirigentes. Desde ahí manifestaron los reclamos”, aseveró.

“Esos sucesos los reprochamos, y se tienen que hacer responsables los congresistas que coordinaron los accesos", añadió Pedro Olaechea.

A la vez, comentó que no había tenido conocimiento de lo sucedido en el Pleno, y por tal motivo habló con ellos, comprometiéndose a enviarle una carta a la titular de Trabajo. No obstante, tras enterarse del problema, decidió que ya no la mandará.

“Lamentablemente, no tiene sentido enviar una carta invocando al diálogo cuando un grupo de personas se comporta haciendo desmanes de forma violenta. Trataremos el tema en la próxima Junta de Portavoces”, finalizó.

Por otro lado, el congresista Justiniano Apaza manifestó que la “ministra de Trabajo acaba de anunciar que ha convocado para este lunes 16 a los representantes de la Sociedad de Minería para resolver la problemática de los trabajadores mineros”.