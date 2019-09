Giulliana Loza: “Vamos a seguir luchando por la libertad de Keiko Fujimori”

Por: César Romero

“Una prisión preventiva de 18 meses no representa un acto de justicia. No nos rendiremos”, aseguró ayer la abogada defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, tras escuchar el voto de la jueza suprema Susana Castañeda. La República conversó con ella para conocer cuál es su estrategia luego de la decisión de la Corte Suprema.

¿El siguiente paso es acudir al Tribunal Constitucional?

Vamos a agotar todos los mecanismos legales para lograr la libertad de Keiko Fujimori. Si bien la disminución del plazo de prisión preventiva no está mal, esto no es lo que solicitamos. Estamos decepcionados, 18 meses no representa un acto de justicia. La señora Fujimori merece recuperar su libertad y afrontar cualquier investigación en esa condición.

¿Qué alternativas tienen de recuperar su libertad?

Ciertamente, tenemos la posibilidad de un hábeas corpus para llegar hasta el Tribunal Constitucional, plantear el cese de la prisión preventiva ante el mismo juzgado. Hay pendiente un pleno casatorio en la Corte Suprema. Vamos a seguir luchando.

¿Hay un hábeas corpus presentado en el Tribunal Constitucional por la hermana de la señora Fujimori? ¿Esa es una posibilidad?

En principio vamos a analizar la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ahora solo nos han informado de un resumen, pero tenemos que ver todos los argumentos de la Sala por los que se reduce el plazo de la prisión preventiva. En base a ese análisis vamos a decidir la mejor manera de lograr su libertad.

Entonces, ¿no se descarta acudir al Tribunal Constitucional?

Primero hay que leer y analizar el texto íntegro de la resolución de los jueces supremos. Vamos a evaluar cuál es la mejor posibilidad para que se respeten sus derechos más básicos y esté con su familia.

¿Cuáles son los principales aspectos que usted, como defensa de Keiko Fujimori, ha cuestionado de la resolución de prisión preventiva?

Hemos señalado que no existe una adecuada motivación del plazo de 36 meses de la prisión preventiva. Además, consideramos que en este caso no se cumplen los requisitos que establece la norma para considerar el peligro de obstaculización. Si se lee los votos en mayoría de los jueces supremos, ellos aceptan que el peligro ha disminuido y por eso terminan diciendo que se reduce el plazo de la prisión preventiva.

¿Sin embargo, como dice, al final confirman la prisión preventiva contra su representada?

La prisión preventiva solo se confirmó por peligro de obstaculización. Dijeron que como ella era la líder del partido debía conocer el viaje de los abogados a Tarapoto. Pero conforme a la doctrina, el peligro de obstaculización no se presume, debe probarse. Mantenemos que eso no se ha probado, lo que afecta sus derechos.

¿La fiscalía dice que hay alta carga probatoria del delito?

En primer lugar, ella no ha sido gobierno. Jorge Barata declaró que ella no fue receptiva con la empresa, que siempre fue distante. Dijo que no tenía seguridad de la efectiva recepción de los aportes que dicen haber entregado.

¿Pier Figari ha pedido una adecuación de los cargos de lavado de activos a la ley de financiamiento prohibido de organizaciones políticas? ¿Qué opina al respecto?

He visto en los medios que su abogada ha presentado un recurso a la fiscalía. Nosotros hemos estado concentrados en la casación, no hemos visto eso. Tendría que revisar su escrito, ver lo que está argumentando y evaluar ese tema.

¿Sin embargo, no la descarta?

Tenemos que evaluar, pero nosotros siempre hemos sostenido que no hay delito de lavado de activos en las acciones de la señora Fujimori. Estamos ante una conducta atípica del lavado de activos. Tenemos que evaluar las mejores alternativas y ella saldrá libre.

Declaraciones

Alonso Gurmendi – Abogado

“Los plazos deben estar pensados en función a la persona presumida inocente, no a la lentitud del sistema. Nadie debe estar preso 36 meses sin sentencia. Que tome 18 investigar ya es un problema”.

Avelino Guillén -Abogado, exfiscal

“Lo fundamental es que la Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva no es arbitraria, no es ilegal, se ha dictado de acuerdo a la necesidad del proceso”.

Luis Lamas Puccio - Abogado

“Su detención se fundamenta en la obstrucción a la investigación, parte de la premisa de que es una organización criminal. Sigue detenida y se puede ampliar la prisión preventiva”.

Miguel Torres - Congresista de FP

“Hoy se han terminado de conculcar los derechos de Keiko Fujimori. Ha habido una serie de irregularidades y el día de hoy ha sido una más”.