Abogado invitado por Rosa Bartra: “Al pueblo no se le hace caso” [VIDEO]

La Comisión de Constitución del Congreso recibió este viernes a cuatro abogados constitucionalistas para que opinen de forma técnica sobre la legalidad del proyecto de reforma para el adelanto de elecciones que fue propuesto por el Ejecutivo.

Uno de los invitados a la comisión que preside la fujimorista Rosa Bartra fue el jurista Carlos Mesía Ramírez, quien, durante su intervención, sostuvo que el adelanto de elecciones no es constitucional y usar el pedido del pueblo de anticipar la renovación de autoridades “es típico cuando se quiere dar golpes de estado”.

“Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. El pueblo solo tiene derechos, y esos derechos le nacen de la constitución”, expresó.

Según indicó, a diferencia de los políticos, que comprende a la representación nacional en el Congreso, el pueblo no sabe qué es el bien común, y hacer lo que la ciudadanía pide provocaría mayor inestabilidad en el país.

“Si ustedes permiten la alteración de la duración del periodo presidencial, no solo van a ir a un proceso electoral, sino que van a darle al Perú el problema de la inestabilidad no solo de aquí a un año. [...] Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos saben lo que es el bien común, y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan”, agregó el abogado.

Carlos Mesía Ramírez fue magistrado en el Tribunal Constitucional entre 2006 y 2014, y su presidente en 2010 y 2011.