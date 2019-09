Investigación a la SUNEDU

Inoportuna y equivocada

Idel Vexler, exministro de Educación.

La existencia de la Sunedu no es suficiente para hablar de una real reforma de la universidad peruana. Es indispensable promover una política integral de la universidad pública para revalorar el talento docente e investigativo, mejorar su financiamiento, gestión y espacios y recursos. También fomentar la universidad privada eficaz y pertinente. Todo en un marco de autonomía y calidad. La Sunedu, bajo la dirección de Martín Benavides, está realizando un buen trabajo en el licenciamiento a las universidades. Si bien una de las competencias del Congreso es fiscalizar a entidades del Estado, no veo actualmente razones significativas para que la Sunedu sea sometida a investigación. Me parece inoportuna y equivocada.

.............................................

“Dejen de entorpecer”

Pedro Morales Mansilla, excongresista de Acción Popular.

La embestida de la Comisión de Educación a la Sunedu se explica por el fastidio causado a intereses mercantilistas por la reforma universitaria. El Congreso puede y debe fiscalizar cualquier institución pública, pero con motivo razonable. Su pose de abrir nueva investigación obviando el elemental trámite de comisiones, como debatir un informe preliminar de investigación ya realizada, genera sospecha, toda vez que la Sunedu viene trabajando en el licenciamiento de universidades de calidad y sanción a las mediocres que realizan negocios indebidos. Por decoro y deslindando con el conflicto de intereses que niegan, deberían revocar su pose, debatir el informe preliminar y dejar de entorpecer la gestión.