Alejandro Toledo: justicia de EE. UU. decide este jueves pedido de libertad bajo fianza

Alejandro Toledo podría continuar en prisión o salir en libertad bajo fianza luego de la audiencia de este jueves 12 de setiembre, convocada por el juez Thomas S. Hixson, en la que se decidirá la situación que llevará el expresidente durante su proceso de extradición.

El magistrado de la corte federal del Distrito Norte de California, Estados Unidos, programó la sesión de este jueves a las 10 de la mañana (medio día en hora peruana) luego que el abogado del exlíder de Perú Posible alegó que su defendido permanecía encarcelado en condiciones demasiado severas, por lo que debería ser puesto en libertad.

PUEDES VER Toledo dispuesto a pagar 1 millón de dólares para salir libre bajo fianza

Sin embargo, la fiscal Elise LaPunzina indicó que el aislamiento penitenciario de Toledo se realizó a pedido suyo, porque señalaba que su vida estaba en peligro. Además presentó alternativas a la reclusión del ex jefe de Estado, tal como lo solicitó el juez en la audiencia del 29 de agosto.

La prisión de Santa Rita, ubicada en Dublín al este de la bahía de San Francisco, donde se encuentra Alejandro Toledo, es la tercera cárcel más grande de California y la quinta más grande en Estados Unidos En el área de San Francisco hay otros centros penitenciarios donde podría estar recluido.

Toledo dispuesto a pagar $1 millón

Por su parte, Graham Archer, defensa pública de Toledo Manrique, propuso pagar $1 millón como fianza a cambio de que disponga su inmediata libertad. Detalló que darían 10 mil dólares en efectivo, que corresponde al 10% del monto ofrecido, y dos propiedades como garantía.

Los inmuebles pertenecen a “amigos muy cercanos” del ex mandatario y en caso de fuga el Gobierno de Estados Unidos podría quitárselas.

En réplica a este argumento, la fiscal advirtió que los amigos del expresidente no viven en California, sino en Washington, Arizona y New Jersey; además que la pérdida de las casas no sería muy significante para ellos.

LaPunzina insiste en el alto riesgo de fuga por no tener arraigo laboral ni familiar. Cuestiona las incoherencias en sus estados financieros, al señalar que no cuenta con suficiente dinero, pero sí puede pagar $6000 400 al mes el alquiler de su casa en Menlo Park.

La corte de California analizará los argumentos y decidirá la medida cautelar en la que el ex jefe de Estado continurá su proceso de ectradición solictada por el Estado peruano.

La justicia peruana ordenó prisión preventiva en contra de Alejandro Toledo por los presuntos $35 millones de coimas que habría recibido por parte de la constructora brasileña Odebrecht en el marco de la licitación de la carretera Interoceánica Sur.