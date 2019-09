Eliane Karp a tribunal de EE. UU.: “Serán responsables por la muerte de Alejandro Toledo”

La ex primera dama Eliane Karp fue retirada de la sala de audiencias del tribunal del distrito Norte de California, por agentes de seguridad, luego que el magistrado Thomas Hixson resolviera este jueves que el expresidente Alejandro Toledo permanecerá detenido mientras dure su proceso de extradición al Perú.

Según informó la periodista Liliana Michelena, Karp reaccionó de forma alterada al gritar “You’re killing him!" ["Lo están matando"] mientras la retiraban del lugar.

“Ustedes serán moralmente responsables por su muerte”, exclamó la esposa del otrora líder del desaparecido Perú Posible.

Asimismo, la comunicadora indicó que antes de la lectura del fallo, la seguridad del recinto advirtió a Eliane Karp que sería expulsada si continuaba "criticando entre suspiros lo que expone la fiscal LaPunzina”.

Durante la audiencia, el juez estadounidense escuchó los alegatos de Graham Archer, abogado de Toledo Manrique, y de la fiscal Elise LaPunzina y, tras casi una hora, advirtió que no encontró las pruebas que demuestren que el ex jefe de Estado no fugaría de ese país en caso recuperara la libertad.

Por otro lado, anunció que la siguiente audiencia del caso está programada para el próximo 17 de octubre, en la que se evaluará las condiciones carcelarias en las que se encuentra Alejandro Toledo, luego que acogiera el diagnóstico de un psiquiatra que evidenció un deterioro en su salud mental.

A Toledo se le investiga por las presuntas coimas que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para concederle la construcción de la carretera Interoceánica Sur.