Puno: denuncian al exalcalde Marín y a exfuncionarios

Puno. El procurador de la Municipalidad Provincial de San Román, Rolando Málaga, presentó cuatro denuncias en contra del exalcalde Oswaldo Marín Quiro, la ex gerenta municipal Edith Montreuil García, el ex asesor legal Manuel Octavio Quispe Ramos y 23 exfuncionarios.

Málaga los acusó ante la Fiscalía por los delitos de peculado doloso, omisión de funciones, negociación incompatible y colusión. Si se los halla culpables, recibirían de tres a ocho años de prisión.

La primera denuncia involucra al exburgomaestre y seis exfuncionarios por la disposición de 92 804 soles para actividades que no se realizaron. Marín es investigado como cómplice primario. La segunda involucra a la exgerenta Montreuil, al ex asesor legal Quispe y seis exfuncionarios por no aplicar penalidades de 89 541 soles. Las otras dos denuncias, contra 11 extrabajadores, son también por no hacer el cobro de 11 526 y 34 585 soles.