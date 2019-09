Karina Beteta tras enredado discurso a escolares: Los niños sí me entendieron [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta fue consultada por la prensa sobre el confuso discurso que brindó hacia un grupo de estudiantes el pasado lunes 9.

Como se recuerda, la vicepresidentA del Congreso invitó -al parecer- a los estudiantes a mantenerse informados y contrastar los datos que leen; no obstante, lo manifestó de forma enredada.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta", sostuvo en esa ocasión, Karina Beteta.

PUEDES VER Karina Beteta y su confuso discurso a escolares en el Congreso [VIDEO]

En la mañana de este martes 10, la parlamentaria acusó que algunos medios masivos intentan hacer cargamontón en su contra; también explicó qué mensaje intentó brindar.

“Lo que dije y me reafirmo es que es importante que todos los ciudadanos podamos tener información y en base a esa información puedan sacar sus propias conclusiones y no dejarse llevar por opiniones sesgadas que puedan tener un interés o una opinión particular y que todos tengan que ir en esa línea, sino que cada quien, luego de tener una información, escuchar y hacer un análisis, puedan ellos sacar sus propias conclusiones y opinar en esa misma posición”, expresó Karina Beteta.

Cuando se le preguntó si pudo haberlo dicho de una forma más sencilla, la legisladora comentó que los escolares sí la entendieron con claridad.

“Creo que los niños han entendido perfectamente porque les he dicho es que es importante obtener una información. No podemos pretender desconocer que los niños tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Lo importante es que los niños tengan toda la información para que también puedan ayudar en sus comunidades y hogares”, explicó.

Por otro lado, sobre la posición de algunas bancadas de apoyar el adelanto de elecciones, Beteta aseveró que “están en su derecho”."Yo no soy nadie para cuestionar esa posición y eso es ser demócrata: respetar las posiciones", aseguró.