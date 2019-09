Hay más pagos ilícitos en planillas de Odebrecht

Por: César Romero

Las planillas del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que la constructora brasileña entregó al Equipo Especial del caso Lava Jato, contienen más “codinomes” y pagos ilícitos realizados en el Perú.

Se trataría de pagos realizados entre el 2004 y 2012, no reconocidos hasta ahora en los cinco proyectos que son materia de colaboración eficaz, y en otras obras en las que recién empieza a hablar, como parte del requerimiento de la jueza María de los Ángeles Álvarez.

Alguna de esta información ya había trascendido a la prensa desde el 2018, a partir de las investigaciones en Brasil, pero recién ahora es entregada al Ministerio Público.

Según información a la que ha accedido La República, aparece un pago por US$ 30 mil, en junio del 2011, bajo el “alias” de “Pastor Alemán” en el proyecto vía IIRSA Norte. Antes, Odebrecht solo había reconocido pago de sobornos en IIRSA Sur, al expresidente Alejandro Toledo.

Pero, en las planillas también aparece un pago a “Nervoso” por US$ 130 mil, el 10 de junio del 2011; y otro a “Crot” por US$ 70 mil, el 23 de junio del 2011.

Sobre el Tren Eléctrico, aparece un pago a “Pelado” por US$ 38 mil, el 20 de mayo del 2011; y dos pagos a “Bolsa” de US$ 27,747, el 25 de mayo del 2011, y US$ 40 mil, el 7 de junio. Antes se había hablado de pagos a “Bolsa 2”.

Los proyectos IIRSA Sur y el Tren Eléctrico son dos de las cuatro obras, incluidas en el acuerdo de colaboración con el Equipo Especial, que la jueza María de los Ángeles Álvarez está evaluando para ver si procede la entrega de los US$ 524 millones retenidos de la venta de Chaglla.

Álvarez también aprobó los otros dos acuerdos de colaboración de Odebrecht, con el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, por una carretera en Huaraz, en Ancash, en la que se reconoció un pago de más de 2,4 millones al exgobernador César Alvarez, a través de Dirse Valverde, bajo el apelativo “Darth Vader”.

Ahora, en los nuevos documentos aparece otro pago de US$ 52 mil, en junio del 2011, a una persona al que se apodó “Malo Padre”. En esta obra, el 23 de agosto último, el fiscal Elmer Chirre había dado un plazo perentorio de 15 días a Odebrecht para aclarar a quiénes correspondían los apelativos “Río” y “Pescador” que habían aparecido en otros documentos.

Este era el caso Centralita II, que ahora ha pasado al Equipo Especial. Odebrecht le contestó al Equipo Especial que esos “codinomes” están relacionados con dos obras de saneamiento en Loreto y Chimbote.

En este sentido, la constructora ha reconocidos pagos ilícitos por US$ 99, 684.96 a “Río” y otros US$ 176 mil a “Pescador”, que estarían relacionados con el abogado y árbitro Víctor Manuel “Pipo” Belaúnde Gonzáles. Con esa información, la Fiscalía pidió impedimento de salida del país a Belaúnde Gonzales, excandidato al Congreso por Acción Popular, el 2016.

Van 12 obras con sobornos

- En el caso Centralita II, el 26 de abril, el fiscal Elmer Chirre preguntó a Jorge Barata por los apelativos “Malo Padre”, “Río” y “Pescador”. Contestó que no recordaba y se comprometió a enviar la información en 15 días. Al no tener respuesta, el 13 de agosto, Chirre reiteró el pedido bajo advertencia de tomar otras medidas legales. A los pocos días, el Equipo Especial asumió este caso.

- Hasta hoy, Odebrecht reconoció pagos ilícitos en 12 obras: 5 ya tienen acuerdo de colaboración, pero hay otros siete proyectos comprometidos.

Planillas secretas