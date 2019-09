Federación de Periodistas del Perú escogió a sus autoridades 2019-2023

A través de elecciones democráticas, la Federación de Periodistas del Perú eligió el domingo 8 a su presidente del Comité Ejecutivo Nacional y a las autoridades de sus 63 bases a nivel de todo el país (centros federados) para el periodo 2019-2023.

El presidente del Comité Electoral Nacional (Coelna), Carlos Olivares Delgado, señaló a La República que los comicios se realizaron con total normalidad y no hubo irregularidades en ninguna de los locales de votación.

Tras el conteo de votos, Ángel Sánchez Dueñas, seguirá presidiendo el gremio periodístico por 4 años más, mientras que Juan Suárez Moncada hará lo propio en el Centro Federado de Lima.

A su turno, al ser consultado sobre qué objetivos tiene la FPP, Sánchez Dueñas enfatizó que vienen trabajando en un conjunto de tácticas para reivindicar el derecho de los periodistas.

“El CEN de la FPP comienza una nueva etapa en el cual vamos a diseñar la estrategia para el establecimiento de nuestra plataforma de lucha para alcanzar las reivindicación de los derechos de los periodistas como trabajadores. En la actualidad hay muchos periodistas y comunicadores que son autogestionarios o concesionarios de sus espacios radiales, televisivos y sus publicaciones. Para eso necesitamos leyes adecuadas para protegerlos, que tengan acceso de atención en salud, fondo de pensiones para su jubilación”, explicó Ángel Sánchez.

Por otro lado, recordó que la denominada ley Torres Torres Lara -aprobada en el gobierno de Alberto Fujimori- permite que cualquier persona sin ninguna preparación académica o práctica pueda asumir como periodista; en ese sentido, sostuvo que en la Federación de Periodistas son rigurosos al momento de afiliar nuevos miembros.

“La labor del periodista muchas veces viene siendo invadida por la presencia de muchos personajes de otras profesiones, inclusive de personas que no tienen ninguna formación académica y eso a consecuencia de la ley 26937 llamada ley Torres y Torres Lara, mediante el cual al amparo del acceso a la libertad de expresión, se abrieron las puertas de los medios de comunicación en los espacios informativos a personas que no son periodistas, declarándose la no obligatoriedad de la colegiatura para ejercer en el campo del periodismo”, expresó.

“Nosotros planteamos que para el caso de los hombres de prensa que no son titulados en periodismo, necesariamente tengan que estar acreditados en un gremio periodístico como la Federación de Periodistas del Perú u otro similar que garantice a la sociedad que los que hacen uso de las herramientas comunicacionales informativas en los medios de comunicación estén haciéndolo dentro de la ética periodística para que no se den casos en los cuales se vea vulnerado los derechos de los ciudadanos”, adicionó Ángel Sánchez.

Finalmente, aseveró que el trabajo de los periodistas tiene que ser como el de un notario público de la verdad, certificando con su firma que la noticia que sale por nuestros medios de comunicación, tienen un alto contenido de veracidad, garantizando a la sociedad transparencia y pluralidad.