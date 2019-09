Vilcatoma a Arana en sesión de Constitución: “Si usted me grita, yo le grito el doble”

En la sesión de la Comisión de Constitución, los congresistas Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular y Marco Arana de Frente Amplio protagonizaron un momento de discusión, cuando se propuso priorizar el proyecto de adelanto de elecciones estableciendo un cronograma.

Los congresistas comenzaron a debatir sobre los pedidos de sus colegas, acción que no era lo indicado en el momento de la sesión, y Yeni Vilcatoma expresó su oposición a seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo, que determina que se apruebe la reforma en septiembre.

La fujimorista continuaba su intervención y se refirió a que algunos de sus colegas congresistas al ser candidatos a la Presidencia debería inhibirse de opinar sobre el adelanto de elecciones y de “azuzar a la violencia”.

“Yo quiero reiterar mi posición y mi exigencia, aquí no se trata de lanzar ataques, se trata de evidenciar un claro conflicto de interés respecto de quienes en esta mesa en esta comisión, de quienes están azuzando a la violencia son candidatos”, señalaba Vilcatoma.

En ese momento Marco Arana la interrumpió al sentirse aludido tras sus declaraciones. “Presidenta, ¿quiénes están azuzando la violencia?”, dijo mostrando su incomodidad a la titular de la comisión, Rosa Bartra, y le cuestionaba que permita que Vilcatoma de exprese de la manera en la que lo hizo.

Por su parte, Vilcatoma le respondía y lo acusó de violentarla al gritarle. “Usted no me puede gritar qué le pasa”, le dijo Vilcatoma. “Usted está haciendo una acusación(...)”, respondía Arana. “Déjeme hablar. (...) Si usted me grita, yo le grito el doble señor”, alzaba la voz Vilcatoma, luego procedió a apagar el micrófono ara seguir contestando a Arana.

Mientras continuaban la discusión, Rosa Bartra les pidió calma pero al continuar con los gritos le pidió al relator que lea el artículo del reglamento del Congreso en el que se establece que se deben referir a sus colegas con respeto.

Luego de esto, Yeni Vilcatoma acusó a Marco Arana de haberle dicho que no le dejará “hacer lo que me da la gana”.

“Quiero hacer constancia que el señor me acaba de decir, muy despacito y suavemente que no me dejar hacer lo que me da la gana y ese es un amedrantamiento porque yo estoy haciendo uso de mi derecho al uso de la palabra. Quieren adelanto de elecciones donde va a ser candidato con violencia verbal hacia una mujer, en esta comisión”, resaltó.

Al final la estación de pedidos, Rosa Bartra les indicó que los pedidos la tiene que enviar a la Junta de Portavoces, porque es la instancia que le compete decidir que se priorice la reforma de adelanto de elecciones y trabaje un predictamen para que sea llevado al Pleno del Congreso.