Maritza García asegura que fue maltratada por mujeres de cúpula de Fuerza Popular

La congresista de Cambio 21 Maritza García aseguró que fue víctima de maltrato físico, moral y verbal de parte sus colegas fujimoristas mujeres, al alejarse de Fuerza Popular y no seguir las directivas de Keiko Fujimori

La ahora integrante de Cambio 21 sostuvo que la llamaron “traidora, venenosa y felona”, en medio de una situación que le afectó tanto que, indica, casi “pierde” a una hija por la depresión.

“El maltrato mayor vino de parte de las mujeres y no de los varones. Fueron muchas parlamentarias. Hoy tienen una posición distinta conmigo y yo lo agradezco, porque creo que supe darme mi lugar”, dijo Maritza García.

Comentó que en Fuerza Popular “todo era coordinado” y que “cuando querían agarrarte te cogían como un pulpo”. Reiteró que la bancada fujimorista tenía la “orden expresa” de que se acerquen a ella.

Además, insistió que fue una injusticia el retiro de su título universitario como los grados académicos, a pesar que se reveló que entregó certificado de estudios escolares falso. Informó que está en proceso legal para que les sena devueltos.

“Es muy doloroso porque afectaron mi imagen. Pensaron que no iba a poder defenderme. Me quitaron lo que más quería después de mis hijas, los títulos universitarios y hoy estoy en una batalla legal con la universidad donde espero recuperar lo que yo más quiero hoy día, que son mis títulos profesionales que me costó tanto sacrificio lograrlos, porque lo hice después de haber sido madre, después de un pasaje muy doloroso”, señaló.

De esta manera, Martiza García argumentó tener “duda razonables” respecto a la acusación del Congreso contra Daniel Salaverry, quien ha sido sancionado por 120 días tras una denuncia en su contra por presentar informes falsos en semana de representación.

No es que lo defienda, pero serán las investigaciones quienes determinen si hay o no responsabilidad porque en la política todo puede suceder.