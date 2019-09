Toledo dispuesto a pagar 1 millón de dólares para salir libre bajo fianza

Alejandro Toledo está dispuesto a pagar la suma de 1 millón de dólares como fianza a fin de recuperar su libertad. Este jueves 12 de setiembre, el juez federal Thomas Hixson decidirá si el expresidente continuará su proceso de extradición al Perú bajo prisión o en libertad condicional.

Según América Noticias, la defensa de Toledo Manrique, a cargo del abogado público Graham Archer, aseguró que la fianza se pagaría por partes y en propiedades. Es decir, 10 mil dólares en efectivo, que correspondería al 10% de la cantidad ofrecida.

PUEDES VER Los 20 casos en los que está incluida la empresa Odebrecht

Mientras que el otro monto se sustentaría mediante la entrega de dos viviendas como garantía en San Francisco y Washington, en Estados Unidos. Según argumentó Archer, estos inmuebles pertenecerían a dos amigos cercanos del exlíder de Perú Posible, que en caso de fuga el Gobierno se las quitaría.

Para el abogado de Toledo Manrique, su patrocinado no representa peligro de fuga pues no tiene pasaporte vigente y ningún gobierno le emitiría uno. Además, no cuenta con vínculos importantes con ningún país excepto con Estados Unidos o Perú.

“El doctor Toledo aparece en Interpol con alerta roja, en caso quiera cruzar las fronteras o los puertos esto le costaría el arresto”, se lee también en el documento presentado.

Asimismo, su defensa aclaró que el exjefe de Estado está dispuesto a llevar un GPS electrónico bajo condiciones altamente restrictivas.

PUEDES VER El 12 de setiembre juez decidirá si Toledo saldrá en libertad

Al respecto, la fiscal Elise LaPunzina cuestionó los argumentos de Toledo Manrique al indicar que sus estados financieros registran incoherencias ya que no posee con suficiente cantidad de dinero, incluso para pagar a un abogado.

“Carece de los activos suficientes para contratar a un abogado para estos procedimientos y a continuación, indica que su casa es de casi 6 mil 400 dólares al mes en Menlo Park. En caso fuera liberado, Toledo residiría bajo la supervisión de su esposa [Eliane Karp], quien está implicada y tiene conexión con los crímenes por los cuales se busca la extradición de Toledo”, argumenta la Fiscalía.

El expresidente Alejandro Toledo se encuentra detenido en la prisión de Santa Rita, en California, desde el último 16 de julio con fines de extradición.

La justicia peruana le exige responder por los presuntos pagos de 35 millones de dólares en coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en el marco de la licitación de la carretera Interoceánica Sur.