Flor Pablo Medina: “Los congresistas con intereses en universidades deberían exonerarse para no ser juez y parte”

Por: Carlos Contreras Chipana

Ministra, ¿cuántas veces ha acudido al Congreso?

En este tiempo, luego de la interpelación (por links inapropiados en los libros), he sido citada una vez por la Comisión Investigadora de Textos Escolares, lo cual fue muy mediático. Luego también he sido citada por la comisión que ve el tema de la reconstrucción del norte, para informar sobre la situación de las escuelas en una reunión informativa; y antes de la interpelación también acudí a la Comisión de Educación, invitada por ellos, a dar cuenta de las prioridades y de los principales problemas del sector. Yo creo que he ido al Congreso como ministra en tres ocasiones.

Tres ocasiones en cinco meses. ¿No es una cifra alta?

De las tres visitas, considero que la primera oportunidad fue la adecuada y lo que yo esperaba, porque – como todo ministro– nos interesa que la Comisión (de Educación) esté al tanto de las prioridades que queremos plantear, porque tenemos una agenda legislativa que trabajamos con el Congreso. E igual con la Comisión de Reconstrucción. Pero claro, después vino todo lo de la interpelación y creo que ese es el hecho que crea la situación de retraso y nos distrae de la función más importante. Yo no tenía ni dos meses en el cargo y ya tenía que estar invirtiendo buena parte de mi tiempo en preparar la información con la institución, y el desgaste que significa en términos institucionales una exposición mediática de este tipo cuando, en realidad, lo que interesa a todos es que avancemos. La educación no para y lo que necesitamos es un Ejecutivo informando al Congreso y yendo a comisiones investigadoras cuando lo amerite el caso.

¿No percibe que si bien Educación es un sector sensible, el Congreso ha tomado un papel muy contrario al Minedu y pone frenos a reformas importantes?

En realidad, hay que calibrar todo. El Congreso debe evaluar mejor en qué casos le corresponde plantear esquemas de investigación, pedidos de facultades, interpelaciones, porque si no, simplemente, distraemos los esfuerzos del Ejecutivo de hacer lo que tiene que hacer, que es ofrecer y gestionar servicios, y hacer rectoría política.

¿Por qué cree que hay tanta insistencia en el Congreso de tener siempre en la mira a la Sunedu? Ya sería la tercera vez que se forma una comisión investigadora desde su creación.

En dos comisiones ha estado el tema (sin contar el último pedido) y de hecho en una se citó a 16 funcionarios y autoridades de universidades y no se llegó a iniciar alguna acción en base a esa investigación; lo que te dice que no había necesidad de hacer ese proceso. Y ahora igual hay observaciones, como siempre lo van a haber, pero podrían tranquilamente citar al superintendente (Martín Benavides) a la Comisión de Educación y él con gusto iría como en otras oportunidades, como vamos los ministros. Pero otra vez eso (el pedido de crear una comisión investigadora) distrae la finalidad de la Sunedu, que es culminar el licenciamiento a fines de este año. Ya hay 80 universidades licenciadas que dan fe del trabajo de la Sunedu. Hay una ciudadanía que reconoce la labor. Eso hemos ganado como país.

¿No es, acaso, por el conflicto de intereses que tienen algunos congresistas?

Efectivamente siempre van a haber algunos congresistas que tengan intereses, esto no solo es de este Congreso, pero debemos estar atentos y le he dicho a la presidenta de la Comisión de Educación (Tamar Arimborgo) con quien me reuní hace unos días, que este pedido no prospere ni pase al Pleno y nos deje hacer nuestro trabajo.

¿Y usted cree que la escucharán y no seguirán con este pedido de “investigar”?

Yo creo que los que tienen intereses, que son conocidos y explicitos (con universidades), deberían exonerarse de participar de algunas decisiones porque no pueden ser juez y parte. Ellos al abstenerse darían una señal de transparencia. Esperamos que el Congreso escuche a muchos actores, como los mismos rectores de las universidades públicas, porque todo esto podría generar demoras en el licenciamiento de las universidades que están en la etapa final.

¿Deben hacerse ajustes a la Ley Universitaria?

Sí, igual con el superintendente estamos trabajando en reducir y simplificar la tramitología que es propia de la administración pública. Pero llamar a una comisión investigadora, además con puntos que ya han sido abordados, nos parece un desgaste y una pérdida de dedicación de la Sunedu.

Hace poco, la Universidad Telesup presentó una denuncia por la vía penal contra el jefe de la Sunedu. ¿Usted respalda la gestión de Martín Benavides?

Mira, hay el pleno respaldo a Martín Benavides, como superintendente, y a la Sunedu, como institución, y creemos que, como te digo, no es la primera universidad que licenciamos, ni la primera que denegamos. En el país hemos optado por una ruta de asegurar calidad universitaria y eso se supone que tenemos que denegar el licenciamiento, seguramente. En lo que sí estamos abocados es en cómo hacemos con los estudiantes. Ellos pagaban por una educación que no cumplía con la condición básica y por eso se les ha dado dos años de plazo para cerrar (a las universidades).

Otro tema que generó discrepancias con el Congreso es el currículo escolar, con el enfoque de género y los textos escolares.

Junto a la reforma universitaria, otra reforma es la del currículo escolar, que es un marco orientador que le plantea al país cuál debe ser la educación. Ahí de hecho el punto de observación fueron unos links que aparecieron con información inapropiada que me llevaron a la interpelación, pero más allá de eso, la situación ya está superada.

¿Qué va a pasar ahora con los textos escolares?

En el 2021 tendremos una nueva dotación de libros. Vamos a comprar textos elaborados porque muchos colegios privados compran a las editoriales. Los COAR tienen ese mismo esquema. Así vamos a democratizar para que estos libros también vayan a los colegios públicos.

¿No están cediendo o quieren evitar la presión de algunos “colectivos” de padres?

Lo que pasa es que los contenidos no lo deciden los padres. Ahí hay una confusión. La política y la rectoría del Minedu es a nivel de políticas educativas, no son cosas antojadizas... En los textos igual yo puedo tener algún gusto particular como familia o creencia, pero eso se queda en el ámbito privado. Por eso existe el Minedu.

El próximo año, ¿cómo se ve, en el marco del adelanto de elecciones?

Me veo trabajando. El país necesita una salida, necesita no estar en estas tensiones, en este entrampe. Esta es una salida y esperemos a ver qué pasa. En tanto, seguimos trabajando porque la educación no para, porque las familias y las niñas y niños merecen una educación de calidad.