¿Esquizofrenia política in crescendo?

La esquizofrenia se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Por ello se puede hablar de esquizofrenia política cuando observamos que ciertos grupos de dirigentes tienen la premisa fundamental de no reconocer mérito alguno al rival, valiendo recordar lemas históricos como “antes los chilenos que Piérola”, en contraposición al “Viva Piérola, carajo”. Es decir: siempre hemos sido país de antis y extremos, a falta de horizontes y objetivos claros, de lo que siempre se aprovecharon intereses extranjeros.

Asimismo, si revisamos las páginas de nuestra historia veremos que en más de una ocasión se intentó superar el actuar de los caudillos para dar paso a un país de instituciones y de leyes, donde las primeras funcionen y las segundas se cumplan; sin haberlo logrado a la fecha porque el problema no está en las entidades y las normas, sino en los encargados de administrarlas y aplicarlas. La corrupción e ineptitud tanto del Poder Ejecutivo, como del Legislativo y Judicial, que cuentan muchas veces con el silencio cómplice del llamado “cuarto poder”, lo ha permitido y sigue permitiendo.

PUEDES VER: La vigencia o persistencia de Gonzáles Prada

Tal situación conduce a otro aspecto de la esquizofrenia política nacional: a creer que vivimos en una democracia por el solo hecho de votar de cuando en vez, antes que por programas o ideas, por determinados personajes que se disfrazan de líderes, con “autoridad, pensamientos y proyectos propios”, cuando tan solo hacen parecer suyas tendencias que identifican gracias a las encuestas y al marketing bien remunerado de asesores extranjeros.

Es hora de echar por la borda la creciente esquizofrenia de nuestra “democracia”. Y para lograrlo no basta adelantar elecciones, si antes no se crean verdaderos partidos que respondan a ideales o programas, donde sea imposible comprar curules o posiciones. Por qué no imitar a España o a Inglaterra, donde el poder está en los partidos, donde se forman cuadros y líderes, quienes al margen de sus méritos no son imprescindibles, más aun cuando se apartan de los idearios o programas o cumplen un ciclo. Allí el poder absoluto no es dable. Allí no hay lugar a partidos con “políticos” impresentables, como tampoco a presidentes sin programas y sin partidos, caldos de cultivo de la corrupción. Los partidos deben ser las universidades de los políticos, que les enseñe a servir y no servirse de la política.