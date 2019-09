Salaverry: Keiko Fujimori también planteó el adelanto de elecciones en Fuerza Popular

El ex presidente del Congreso de la República Daniel Salaverry reveló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, planteó dentro del partido la posibilidad de convocar a elecciones generales.

“Yo escucho ahora que están sorprendidos e indignados algunos congresistas de Fuerza Popular por la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelanto de elecciones. Sin embargo, no sé si están enterados que después del 28 de julio del año pasado y a pocas semanas de ser presidente del Congreso, a mí me plantearon algo similar. [...] (Lo hizo) la propia Keiko Fujimori y sus asesores”, manifestó en Cuarto Poder.

“Habrá sido a mediados o fines de agosto de 2018. Yo les dije <<¿De qué se trata esto? ¿A qué se refieren? Yo para convocar a elecciones, tendría que ser presidente de la República, y para ello tendría que vacar a Martín Vizcarra, y no estoy de acuerdo que se vuelva a vacar a otro presidente (en alusión a PPK)>>. Me dijeron <<Tú solo prepárate>>", añadió Daniel Salaverry.

Asimismo, el parlamentario suspendido calificó de doble discurso la premisa de Fuerza Popular de que el adelanto de elecciones es inconstitucional y que se hará daño al país, cuando en la interna estaban planeando una figura similar.

Adicionó que en Fuerza Popular no se mueve ni un pelo si no pasa por la autorización de Keiko Fujimori, pese a que se encuentra en prisión en Chorrillos por sus vínculos con la constructora Odebrecht.

En ese sentido, la decisión de votar a favor de su sanción por 120 días fue mandada por la excandidata presidencial.

Por otro lado, al ser consultado sobre si en algún momento Martín Vizcarra le ha solicitado postular a la presidencia en coordinación con él, Daniel Salaverry manifestó que ello nunca ha sucedido.

“No soy el candidato de Martín Vizcarra. Lo he dicho, ningún presidente debería tener candidatos para mantener la independencia y la limpieza del proceso electoral. [...] Nunca he conversado sobre postular por él. Tampoco me ha tocado el tema para ser presidente del Consejo de Ministros”, aseguró.