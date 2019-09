La mona con metralleta del Congreso

La reforma constitucional es facultad exclusiva y excluyente del congreso. Rosa Bartra.

Es inconstitucional, los constitucionalistas lo dicen. El presidente no puede observar una reforma constitucional; el poder constituyente solo está en el congreso. Si el presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría hacer cuestión de confianza por una norma referida a temas de ese poder constituyente, que está en el congreso. Mercedes Aráoz.

Es vicepresidenta y juega un rol fundamental en la historia de nuestro país. Es una persona que responde a condiciones de experiencia y liderazgo, quien podría ejercer perfectamente en caso de acceder a la presidencia de la república. Rosa Bartra sobre Mercedes Aráoz.

El adelanto de las elecciones frustraría el avance de las reformas, que son tan valiosas. Mercedes Aráoz.

En momentos como este todos somos La Resistencia. Rosa Bartra.

Ahora no tenemos ninguna gobernabilidad. Mercedes Aráoz mientras era presidenta en reemplazo de Vizcarra.

Keiko dirige desde la prisión el plan de vacancia. Daniel Salaverry.

El deseo de venganza de Keiko Fujimori es insaciable. Pedro Cateriano.

Desde que no me dejé manejar como títere en el congreso. Daniel Salaverry sobre desde cuándo no ve a Keiko.

Tiene alma de dictador. Mauricio Mulder sobre Vizcarra.

Fiscalizar no es obstruir. Pedro Olaechea.

En el MEF hemos tenido buena relación con el congreso. Carlos Oliva.

Yo no pongo las manos al fuego ni por mis hijos porque ahora son mayores de edad. Rosa Bartra.

Tengo calle. Fernando Cillóniz sobre si es un pituco.

Yo sé que ya les llegó la orden al whatsapp para que cumplan con su venganza. Daniel Salaverry a los fujimoristas que votarían por suspenderlo.

Salaverry es el gallo de tapada de Vizcarra. Salvador Heresi.

Si el pastor Lay confía en un personaje como Salaverry, que se cuide la espalda. Luis Galarreta.

Yeni Vilcatoma dispara como mono con metralleta. María Foronda.

Los empresarios sí reclamamos, solo que no marchamos porque no lleva a nada. Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.