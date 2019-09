Vizcarra y bancadas discuten hoy posible moción de confianza

Por: Diego Quispe Sánchez

La cuestión de confianza se asoma como la única salida viable ante el inminente intento de Fuerza Popular, Apra, Acción Republicana y Contigo por archivar el proyecto de ley 4637, sobre el adelanto de las elecciones generales para el 2020.

Por eso, el presidente Martín Vizcarra y cinco voceros parlamentarios se reunirán hoy en Palacio de Gobierno. El Jefe del Estado discutirá esa posible medida con los legisladores Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Gino Costa (Bancada Liberal), Patricia Donayre (Unidos Por la República), Hernando Cevallos (Frente Amplio) e Indira Huilca (Nuevo Perú).

Y las razones son evidentes: en la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra, el gobierno no tiene los votos para aprobar un dictamen del PL 4637: 10 legisladores de este grupo ordinario están en contra. Es decir, el proyecto no llegaría ni al Pleno.

Además está la solicitud de opinión del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a la Comisión de Venecia, con la intención de dilatar el debate.

“Para nosotros, si persiste la dilación del fujimorismo en los próximos días, solo queda la cuestión de confianza. El presidente Martín Vizcarra lo debe evaluar seriamente. Debe ponerse sobre la mesa una fecha para plantearla”, sostuvo el vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos.

Este legislador considera que esa moción no debe pasar de este mes. “Los tiempos se acortan”, agregó. Enfatizó además que, para concretar un adelanto de los comicios el PL 4637 debería aprobarse en 15 días.

Esa posición es compartida por su colega Alberto Quintanilla, de la bancada Nuevo Perú: “Vamos a plantearle que presente esa moción”.

La congresista Donayre añadió, por su parte, otras formas por las que el Ejecutivo podría solicitar el voto de confianza al Congreso. El primero, mediante la presentación de un nuevo proyecto de ley sobre el mismo tema o, segundo, con el cambio del presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, quien daría un paso al costado.

Donayre recalcó que estas disposiciones no son inconstitucionales: “La cuestión de confianza puede usarse sobre cualquier tema. La Constitución no lo limita. El Legislativo puede censurar (ministros) y el Ejecutivo puede hacer confianza”.

La Comisión de Venecia

Pese a que la Comisión de Venecia, presidida por Gianni Buquicchio, no tiene una opinión vinculante sobre las reformas constitucionales que se realicen en este país, los voceros que acudirán al diálogo con Vizcarra Cornejo consideran que la consulta de Olaechea responde a una estrategia para demorar su discusión.

Fuentes del Ejecutivo comparten esa tesis. Avizoran que, en el Parlamento, el fujimorismo y sus aliados aguardarán octubre para alegar que el tiempo se agotó, el calendario electoral no podrá cumplirse y, por ende, será inviable un referéndum para los nuevos comicios generales. A eso se suma que la Comisión de Venecia recién emitirá su veredicto entre el 11 y 12 de octubre.

“ Nosotros no podemos supeditarnos a una opinión consultiva que no es vinculante”, protestó Quintanilla. El legislador de Nuevo Perú recordó a este diario que si el Parlamento no aprueba el PL 4637 antes de la quincena de octubre, sería inviable el desarrollo del referéndum en diciembre, para la ratificación de la reforma constitucional.

Enfatizó que si se espera la opinión del consejo europeo, “ya se pierde todas las posibilidades” para concretar las nuevas elecciones generales.

Bartra no precisa cuándo habrá dictamen del PL 4637

- Ayer La República contactó con la fujimorista Rosa Bartra para pedir precisiones sobre los plazos de la Comisión de Constitución, sin tener respuestas concretas.

- “Yo no puedo responder por la fecha de elaboración del dictamen. El cronograma está para setiembre y lo estamos respetando”, apuntó, en términos generales.

- De hecho, un día antes deslizó, en otra entrevista con Correo, que primero esperarían la recomendación de la Comisión de Venecia, la misma que sería emitida recién en octubre; es decir, fuera de los plazos para llegar a las elecciones en abril del 2020.

- Sobre el tema, Bartra dijo ayer que se refirió a todas las sugerencias que recibirá la Comisión de Constitución. “La pregunta se refiere a todas las recomendaciones y opiniones que uno solicite. No a una en particular”, sostuvo, en tono evasivo.