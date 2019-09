Patricia Donayre: “No sé si lleguemos para el referéndum, me temo que no”

La legisladora Patricia Donayre se refirió al proyecto del poder Ejecutivo para adelantar las elecciones un año y que se realicen en el 2020, teniendo en cuenta que este 9 de setiembre el presidente Martín Vizcarra se reunirá con Nuevo Perú, Unidos por la República, el Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y la Bancada Liberal.

“Estamos con los plazos al límite. No sé si lleguemos para el referéndum, me temo que no, porque se está invitando a numerosas personas, varios expertos, más el debate que tendremos, eso implica varios días de escucha”, advirtió Patricia Donayre en Perú 21.

Asimismo, aseguró que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso no es de orden jurídico ni de interpretación constitucional, sino que se trata de un tema político. “Lo que se está buscando son argumentos adicionales al propio ánimo de venganza para poder buscar una posibilidad de vacancia”, expresó Patricia Donayre.

En cuanto a la intención de investigar el mensaje a la nación de Fiestas Patrias, lo calificó de “inaudito”, teniendo en cuenta que los propios ministros lo aprobaron antes de ser difundido. De igual forma, en el caso de las encuestadoras, indicó que “parece que solamente es porque no les gusta el resultado. Están buscando la sinrazón, los chivos expiatorios, ya estamos llegando a extremos”.

PUEDES VER Salaverry: Keiko Fujimori también planteó el adelanto de elecciones en Fuerza Popular

Además, cuando a Patricia Donayre se le consultó acerca de la conversación que tendrán las bancadas con Martín Vizcarra sobre el adelanto de elecciones, detalló que “ante un escenario en el cual en el Congreso hay una mayoría que rechaza la propuesta del gobierno, tenemos que saber cuáles son las alternativas que maneja el Ejecutivo después de eso y cuál será la reacción dentro del marco constitucional si se planteara o no la cuestión de confianza”.