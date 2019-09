Mario Mantilla sobre adelanto de elecciones: “Mi posición es que no se debe aprobar” [VIDEO]

El parlamentario Mario Mantilla se refirió al proyecto de adelanto de elecciones que ha planteado el Ejecutivo y acotó que se encuentra en contra de la propuesta.

“Por mi parte tengo mi posición marcada de que es un pedido anticonstitucional y no debemos aprobarlo”, dijo a La República. En otro momento, señaló que es necesario evaluar todas las opiniones que el Congreso reciba.

“Se va a invitar a constitucionalistas de ambas posiciones y esperaremos el informe legal no vinculante de la Comisión de Venecia”, añadió, indicando que se encuentran en una etapa de recibir opiniones y que consideraría cambiar su postura solo si realmente está convencido.

En otro momento, negó que el Congreso quiera vacar al presidente Martín Vizcarra y le respondió a Daniel Salaverry que sus declaraciones se habrían dado “para levantar su imagen”. Además, negó que Keiko Fujimori dé órdenes desde el penal.

Las declaraciones se dan teniendo en cuenta que Daniel Salaverry declaró a La República que Keiko Fujimori, como lideresa de Fuerza Popular, toma decisiones desde prisión y aseguró que se encuentra orquestando una vacancia presidencial.

“Dudo mucho que alguna de las decisiones que tome la bancada no sea consultada con Keiko Fujimori. Ella es la líder del partido y de la bancada”, indicó Daniel Salaverry. “Están camino a la vacancia, por lo menos lo están intentando. No me cabe duda de que en el Congreso están proyectando la opción de vacar al presidente”, agregó.

Posteriormente, Daniel Salaverry contó en Cuarto Poder lo que le habría dicho Keiko Fujimori: “Yo escucho ahora que están sorprendidos e indignados algunos congresistas de Fuerza Popular por la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelanto de elecciones. Sin embargo, no sé si están enterados que después del 28 de julio del año pasado y a pocas semanas de ser presidente del Congreso, a mí me plantearon algo similar. [...] (Lo hizo) la propia Keiko Fujimori y sus asesores”.