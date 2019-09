Odebrecht habría pagado 320 mil dólares a Villanueva por la carretera San José de Sisa

César Villanueva no habría recibido 60 mil de dólares de Odebrecht por la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en San Martín, región de la que el ex primer ministro fue gobernador desde el 2007 hasta el 2013, sino que el monto que la constructora brasileña le habría entregado ascendería a 320 mil.

Así lo señaló el exdirectivo de la empresa, Jorge Barata, al Equipo Especial para el caso Lava Jato en una declaración el pasado 6 de agosto en Brasil.

“Curriculum vita”

El hilo de la madeja empieza en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la conocida ‘Caja 2’, en las cuales se registran 7 pagos por un total de 320 mil dólares a un destinatario identificado con el codinome (apodo) ‘Curriculum vita’, el cual, según Jorge Barata, le corresponde a César Villanueva, de acuerdo a El Comercio.

Además de incluirse el ese monto los 60 mil dólares que, inicialmente, el exdirectivo de Odebrecht en Perú reveló, se registran otros codinomes también vinculados a la carretera San José de Sisa.

Estos codinomes son: ‘Italiano’, por 400 mil dólares; y ‘Meu Deus’ —‘Mi Dios’, en español—, por 65 mil dólares.

Más de un millón en coimas

De acuerdo a un aspirante a colaborador eficaz, Odebrecht buscó la adjudicación de la carretera San José de Sisa captando a exfuncionarios de la región San Martín, elaborando las bases de la licitación y pagando sobornos a quienes se encargaron de otorgar la buena pro del proyecto, según El Comercio.

Odebrecht, con el fin de adjudicarse la carretera, hizo pagos ilegales por un total de S/ 109’561.076 soles, equivalente al 9,5% sobre el valor referencial de la obra, de acuerdo al mencionado medio.

El aspirante a colaborador eficaz señala que fue por encargo de “Eleuberto Antonio Martorelli”, exejecutivo de Odebrecht en el Perú”, que “en setiembre del 2008” un exfuncionario del Ministerio de Transportes, que fue captado por la empresa brasileña, “se reunió con César Villanueva para hacerle entrega de las bases ya revisadas por Odebrecht-OPIC”, es decir Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Este aspirante señala que la bases le fueron entregadas “personalmente” a César Villanueva en un sobre manila “en el segundo piso de restaurante Real, ubicado en la Plaza de Armas de Tarapoto”.

“Villanueva Arévalo, al ver lo abultado del sobre manila, pensó que era dinero. Le preguntó [al exfuncionario del MTC] qué había dentro, a lo que este le respondió que eran las bases del proceso de licitación que iba a ser convocado. Finalizada la reunión, Villanueva Arévalo cogió el sobre y se retiró llevándose las bases elaboradas […] por encargo de Antonio Martorelli; luego, estas mismas bases fueron publicadas en el portal del OSCE correspondiente”, declaró el aspirante a colaborador ante el Ministerio Público, de acuerdo a El Comercio.

El siguiente paso, siempre según lo indicado por el aspirante a colaborador, es que Odebrecht instruyó al exfuncionaro del MTC para que le asegurara a la empresa brasileña la adjudicación de la obra mediante el pago de coimas a los integrantes del comité seleccionador.

De acuerdo al aspirante a colaborador, el acuerdo con Odebrecht se logró en la casa de un gerente allegado a César Villanueva.

Finalmente, Odebrecht obtuvo la adjudicación de la obra en octubre de 2008.

Villanueva, por su parte, insistió en que no recibió ningún pago de Odebrecht para la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

“No he recibido este tipo de prebenda o cosas. Uno paga una prebenda seguramente para pedir a cambio algún tipo de privilegio, algún tipo de favor, algún tipo de acción que le favorezca a la empresa. Y lo que sí podemos demostrar con hechos, con documentos, con cosas que efectivamente se puedan probar de que no ha tenido Odebrecht ningún beneficio y más bien ha sido al revés, ellos han perdido plata allá. Entonces para qué pagarían plata para perder, eso no lo entiendo”, señaló el ex presidente del Consejo de Ministros.