Forsyth indica que emolienteros se formalizaban hasta intervención de congresista Neyra

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, mostró su preocupación por la modificación legal de la Ley de Emolienteros, que se realizó en el Parlamento, por recomendación del congresista fujimorista Ángel Neyra.

El cambio prohíbe que los comerciantes realicen aportes económicos a instituciones como las municipalidades. Para la autoridad edil, los emolienteros buscaban formalizarse, pero ahora estaría cambiando el panorama.

“Hay que tener bien en claro lo que es el comercio ambulatario y el informal, pues que sea ambulatorio no significa que sea informal; por eso es que nosotros hemos formalizado a los emolienteros a través de un convenio en Gamarra [...] En esa zona teníamos 78 emolienteros que aportaban voluntariamente 25 soles al día al distrito, que son 750 soles al mes; a ese precio no consigues una bodega ni un local comercial. Está muy debajo del precio comercial”, explicó George Forsyth.

“Ellos estaban felices y encantados de firmarlo, pero luego un padre de la patria, Ángel Neyra -y eso es lo más peligroso y lo que indigna-, saca una aclaración de la ley en la que dice <<Oye, no pueden pagar ni voluntaria ni obligatoriamente, tienen que trabajar gratis>>. ¿Ahora, qué hago?”, adicionó.

El burgomaestre explicó que Ángel Neyra lo citó hace un tiempo al Congreso de la República para hablar del tema y lo empezaron a cuestionar por ordenar la contribución a los emolienteros.

“Que trabaje un emolientero me genera fiscalizarlo, ver que cumpla el tema sanitario, ver su basura, todo me cuesta a mi. [...] Me he juntado con Ángel Neyra antes porque cuando impusimos el orden me citó a dar declaraciones al Congreso del por qué estaba ordenando. Disculpen, pero es la función del alcalde”, sostuvo George Forsyth.

Asimismo, reveló que distintos alcaldes lo han llamado por teléfono para comentarles que también les ha llegado el aviso de que no deben recibir contribuciones de comerciantes.

“Me vienen llamando diferentes colegas. El alcalde de Barranco me dice <<Mira el problema en que me han metido. El Congreso ha mandado la ley que dice que yo le tengo que dar gratis la calle>>. Se ha hecho para fregar a La Victoria porque es una pelea contra mí, pero ya está afectando a todo el Perú. [...] El Congreso no debe regalar el país”, aseveró el exdeportista.

Vale recordar que Ángel Neyra llegó al Parlamento como accesitario del suspendido legislador Kenji Fujimori.