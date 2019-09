Fernando Cillóniz: “El Congreso es indefendible”

El exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides, sostuvo que es imposible hacer una defensa del actual Congreso de la República porque consideró que era "el peor”.

La crítica al Parlamento de la exautoridad regional surgió a raíz de una aclaración que hizo respecto a su visión de los fracasos del presidente Martín Vizcarra, que, aclaró, no tenían nada que ver con la actuación del Legislativo.

Sin embargo, Cillóniz precisó que su interpretación de la gestión de Vizcarra no era una defensa del Congreso, pues a su parecer, “es indefendible”.

“Ha pretendido interferir en la gestión del Ejecutivo y quiere enterrar vivo a Vizcarra”, ponderó el exgobernador iqueño en diálogo con el suplemento Domingo de La República.

Cillóniz, además, agregó que conoce los tejemanejes que implican a los parlamentarios, pues reveló haber vivido “el clientelismo político de parte de los congresistas”.

“No estoy defendiendo al Congreso. Lo que estoy diciendo es que el problema de salud no es un problema generado desde el Congreso. Es un problema del Ejecutivo y, en este caso concreto, de los gobiernos regionales”, señaló Cillóniz, cuyo mandato como presidente regional de Ica culminó en diciembre de 2018.

Cillóniz fue evaluado en la última encuesta del Poder centrada en empresarios y líderes de opinión, como el segundo político con potencial presidenciable, solo después de Julio Guzmán, lo cual, confesó, lo ha conducido a estar “cada vez más cerca” de una posible candidatura al sillón presidencial.

“Yo pensé que iba a terminar mi gestión como gobernador regional e iba a volver a mi vida privada, que tiene mucho que ver con la agricultura”, confesó Cillóniz a este diario.

Por otro lado, aunque si bien es cierto que llegó a ser elegido como máxima autoridad en Ica en el 2015 por Fuerza Popular, el exgobernador Cillóniz aseguró que no tiene ningún enlace político con el fujimorismo.

“El [vínculo] está completamente roto y se perdió el día que ella perdió las elecciones. Después se corroboró con las opiniones que dio públicamente, tildándome de traidor, corrupto y todo lo demás”, enfatiza.

En ese sentido, Fernando Cillóniz también afirmó que sería “utópico” que Keiko Fujimori, de salir libre, a estas alturas lo convocase para un nuevo proyecto político.

“Ya me hubiera llamado”, asegura. "Y no va a ocurrir. La verdad es que uno va conociendo alas personas, y a mí me gustan los valores del respeto, la lealtad, la coherencia, y, lamentablemente, esos no creo que sean sus atributos”, concluye.