Daniel Salaverry: “Keiko orquesta la vacancia presidencial desde la prisión, no me queda la menor duda”

Por: Enrique Patriau

El congresista Daniel Salaverry (suspendido 120 días por la Comisión de Ética por la supuesta presentación de información falsa en su informe de representación) tiene un nuevo partido: Perú Firme (antes Restauración Nacional). Conversó con La República sobre este proyecto político. Confirmó que será precandidato presidencial.

PUEDES VER Cateriano: Investigar a las encuestas es propio de gobiernos dictatoriales

¿Cómo llegó a Perú Firme, antes Restauración Nacional?

Tuve una reunión con el secretario general, John Fernández, quien me comentó sobre el alejamiento del señor Humberto Lay y que habían decidido entrar en un proceso de reestructuración.

¿Ya milita?

Desde junio.

Primero pasó por el APRA, luego llegó a Fuerza Popular. ¿Es este su último partido?

Siempre estar en la línea de mis convicciones y principios. Espero, y creo que así será, que en este partido no quieran obligarme a que yo sea cómplice de actos que están fuera de esa línea que le acabo de comentar. Mientras sea así, encantado seguiré trabajando para construir un partido fuerte.

No entiendo, un partido tiene diferentes posiciones.

No, es que una cosa son posiciones políticas o ideológicas y otra que te quieran obligar a ser cómplices de actos que cometen algunos. A mí pídame lealtad, no me pida ser cómplice.

¿El APRA lo quiso hacer cómplice de algo?

Prefiero no hablar de partidos a los que ya no pertenezco.

¿Fuerza Popular lo quiso hacer cómplice de algo?

Bueno, ahí están los hechos y los resultados.

¿Cuál es la ideología de su nuevo partido?

Más allá de una ideología, estamos elaborando un plan de propuestas, con una visión más pragmática.

PUEDES VER Flores: Fuerza Popular usará todas las comisiones para perseguir a sus adversarios

¿Algo así como un partido descafeinado?

No, para nada. Creemos en el pragmatismo democrático popular. Creemos en propuestas que solucionen los problemas, sin importar si son de izquierda o derecha.

¿Eso no es vivir en la indefinición política?

En lo absoluto. Soy pragmático. La reforma constitucional para ver la propiedad del suelo y subsuelo es muy importante y es una bandera levantada por la izquierda. Involucrar a las comunidades como propietarios en el desarrollo de los proyectos mineros ayudaría a evitar conflictos sociales, involucrar a las comunidades en los proyectos mineros como parte del accionariado. Y, a la vez, también defiendo el libre mercado.

PUEDES VER Giulliana Loza informa que salud de Keiko Fujimori se mantiene estable

El grupo en el que está hoy es de corte confesional. Por lo menos Restauración Nacional lo era. ¿Usted tiene alguna cercanía con el sector evangélico?

Se trata de hacer un punto de quiebre. El partido se reestructura a nivel de sus dirigentes y a nivel programático. Esperemos que se siga convocando a mucha gente. Por supuesto que habrá muchas voces y no necesariamente será un partido…

¿Confesional?

Así es. No es necesariamente un partido que solamente está limitado a levantar la bandera evangélica.

¿Le han dicho que tendrá el camino libre para proponer reformas en la organización?

No solo a mí. Es decisión de la dirigencia relanzar un partido con nuevos lineamientos.

PUEDES VER Exabogado de Alberto Fujimori fue detenido por la Interpol

¿Usted no está repitiendo antiguas formas, como la de subirse a un partido inscrito para utilizarlo como un simple vehículo electoral?

No, porque, como le digo, la intención es refundarlo con una nueva línea.

¿Se arrepiente de haber pasado por el APRA y por el fujimorismo?

No. Soy lo que soy porque he tenido esas experiencias.

Le cambio el tema. ¿Está de acuerdo con adelantar las elecciones generales?

Estoy de acuerdo con terminar la crisis que desacelera la economía y perjudica los bolsillos de la gente. Si para generar un clima de confianza que ayude a reactivar la economía tienen que adelantarse las elecciones, que así sea.

¿Cómo explica la actitud del Congreso con investigaciones a la Sunedu, a las encuestadoras, al propio Vizcarra?

Esa ha sido la actitud permanente de Fuerza Popular en estos meses y años. Y, por eso, tuve poca expectativa con la reunión entre el presidente Vizcarra y Olaechea, con mucha pose y pompa…

PUEDES VER Pacori: Fiscalizar discurso de Vizcarra es otra pataleta del Congreso para evitar elecciones

¿Y sin muchos resultados?

El único resultado de la reunión ha sido la radicalización de Fuerza Popular que ahora quiere pasarle la aplanadora no solo a funcionarios sino a empresas privadas, como las encuestadoras.

¿Estas decisiones son tomadas por la bancada siguiendo órdenes de Keiko Fujimori?

Dudo mucho que alguna de las decisiones que tome la bancada no sea consultada con Keiko Fujimori. Ella es la líder del partido y de la bancada.

¿Es la vacancia presidencial una posibilidad o se exagera?

Están camino a la vacancia, por lo menos lo están intentando. No me cabe duda de que en el Congreso están proyectando la opción de vacar al presidente.

PUEDES VER Nuevo Perú renuncia a integrar comisión que pretende investigar a encuestadoras

¿Cree usted que Keiko monitorea u orquesta esa vacancia desde la prisión con apoyo de su bancada de Fuerza Popular y de otras fuerzas, como el APRA?

No me cabe la menor duda.

¿Y cree que tendrá éxito en esta aventura que algunos constitucionalistas llaman un intento de “golpe” al Estado de derecho desde el Congreso?

La actitud de Fuerza Popular y sus aliados es irracional, por lo tanto, cualquier cosa puede pasar. Los impulsa el odio.

Sin embargo, no parecen que tengan los votos suficientes para algo así.

Una cosa es que tengan o no esos votos y otra cosa es que no lo estén intentando. De que tienen en su agenda la intención de vacar al presidente, por supuesto que lo tienen.

¿Y acaso usted está de acuerdo con adelantar elecciones porque le conviene?

Al contrario, porque el proyecto Firme Perú recién se inicia y, más bien, quisiera mucho más tiempo para poder consolidarlo. Hay que redoblar esfuerzos.