Flores: Fuerza Popular usará todas las comisiones para perseguir a sus adversarios

El legislador Clemente Flores fue consultado por La República sobre la decisión de la Junta de Portavoces de que Fuerza Popular recuperara la Comisión de Ética.

De acuerdo al vocero de Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular “está retomando nuevamente la fuerza que tuvo en 2016, con la finalidad de tener condiciones estratégicas que les permita tener el control del Congreso”.

“Nos genera dudas de que manejen de manera imparcial la Comisión de Ética y también otras mesas como la de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Van a utilizar todas las comisiones que sean necesarias para perseguir a sus adversarios”, añadió Clemente Flores.

Como se recuerda, Peruanos por el Kambio sustentó en la Junta de Portavoces que Ética les correspondía, tal como sucedió el año pasado; no obstante, su pedido fue desestimado.

“(Ya no se puede presentar reclamo) porque por un tema numérico prácticamente ya tienen el control del Congreso, no hay otra cosa. Uno puede tener la razón, pero no te la van a dar, porque se imponen los votos, la verdad es que no se puede hacer nada”, manifestó Clemente Flores.

Por otro lado, sobre un artículo periodístico de Perú 21 que detalla que el congresista no visitó en su semana de representación de este año a ningún hospital de Lambayeque, región en la que fallecieron varios bebés prematuros por falta de incubadoras, Clemente Flores sostuvo que abordó esos temas en 2016 y 2017, y ahora estuvo viendo el caso de la reconstrucción del Norte.

“En 2016 y 2017 hemos tenido reuniones sobre ver temas de salud, y el 2018 y 2019 nos enfocamos en tocar el tema de la reconstrucción del Norte. Es un asunto que está un poco lento con las autoridades, (por ello) nos hemos enfocado en eso”, expresó.