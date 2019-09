Las horas muertas

Doy razón a quienes dicen que esta ha sido la peor semana de nuestro Congreso. Un breve inventario lo demuestra: ahí están la investigación contra la Sunedu; las tercas investigaciones contra Martín Vizcarra; la investigación contra las encuestadoras; la reconsideración de la investigación al último mensaje presidencial; el incremento de integrantes de la Comisión de Ética para que Fuerza Popular y sus socios puedan controlarla.

¿Qué pretenden el fujimorismo, el aprismo y sus aliados? ¿Creen que extremando el mismo libreto que los condujo a su actual decadencia podrán revertir su situación? ¿No sería más sensato intentar cosas nuevas, en lugar de empecinarse en esta estrategia probadamente fallida? ¿Tiene sentido la acumulación de despropósitos de los últimos días?

Claro que sí. Al presentar este montón de iniciativas, la oposición ha conseguido copar la agenda política. Las investigaciones lanzadas resultan tan caprichosas y ocasionan tanta polémica que han concentrado toda la atención de la opinión pública, despistándola de lo que debería ser su verdadero centro: el adelanto de elecciones planteado el 28 de julio.

En otras palabras, lo que la oposición persigue con esta estrategia es distraernos. Y lo ha conseguido: ha llegado al final de esta semana sin discutir la reforma constitucional, algo que le resulta capital para mantenerse con vida. Recordemos que el propio Vizcarra dijo que, para que su cronograma electoral pudiera cumplirse, necesitaba que el adelanto de elecciones se votara la primera semana de septiembre. Llegamos a su final y esto no ha ocurrido.

A la mayoría no le preocupa reforzar los argumentos a favor del adelanto de elecciones porque apuesta a que ese debate no llegue donde importa: al pleno. Tampoco le interesa su popularidad: bordeando el 8% no puede caer más bajo. Incluso parece haber descartado la vacancia, aunque agita los casos Conirsa y Chinchero para hacer bulla y seguir distrayendo.

Este camino es sorprendente: supone que una serie de iniciativas absurdas y condenadas de antemano al fracaso le den a la oposición ese triunfo final que sería su supervivencia hasta el 2021. Ante este escenario, al gobierno solo le quedaría interponer una cuestión de confianza que fuerce al Congreso a votar el adelanto de elecciones, desencadenando de una vez por todas el desenlace de este periodo oscuro de nuestra República.