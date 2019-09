Fiscal Frank Almanza quería reemplazar a Rafael Vela en el Equipo Especial

El fiscal Frank Almanza declaró el último viernes 6 ante el juez supremo Hugo Núñez que quería continuar al frente del Equipo Especial Lava Jato en reemplazo de Rafael Vela, sin embargo, decidió se apartó de esa aspiración tras la propuesta del Ejecutivo de declarar en emergencia el Ministerio Público.

Según informó Perú 21, Almanza Altamirano, quien es titular de la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, expresó que el “clima” que dejó el anuncio del Gobierno lo obligó a tomar la misma decisión de su colega Marcial Páucar, quien iba a reemplazar a José Domingo Pérez, y rechace el ofrecimiento del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

PUEDES VER Piden que en asamblea del CAL se trate la vacancia de decana María Elena Portocarrero

El 31 de diciembre del 2018, Chávarry Vallejos dejó sin efecto la designación de Rafael Vela y José Domingo Pérez como miembros del Equipo Especial Lava Jato, y convocó a Almanza y Páucar para que los reemplacen, respectivamente.

Consultado por su convocatoria a integrar el mencionado grupo de fiscales, Frank Almanza sostuvo que se sorprendió que el entonces fiscal de la Nación lo llamara, ya que no tenían un trato profesional cercano.

El pasado 21 de agosto, Pedro Chávarry manifestó, durante la audiencia en la que la que el juez Hugo Núñez decidió abrirle un proceso penal por el presunto delito de encubrimiento real, que no se arrepiente de haber removido a Vela y Pérez, y que esa decisión la tomó como una de sus facultades que tenía como fiscal de la Nación.

PUEDES VER Pedro Chávarry: acusan a decana de Colegio de Abogados de Lima por presunto blindaje

“Es facultad del fiscal de la Nación dejar sin efecto una designación, que realicé confiando en las personas, pero al momento que les retiré dicha confianza, es que opté por dejar sin efecto y no destituirlos", expresó Chávarry.

Asimismo, Pedro Chávarry sostuvo que regresó a sus cargos a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez porque ningún otro fiscal aceptó la designación para ocupar dichos cargos en el Equipo Especial Lava Jato por “pánico” a la coyuntura.

“Me retracté porque los designados en su reemplazo, [Frank] Almanza y el [Marcial] Paúcar, me dijeron que la coyuntura los obligaba a desacatar la designación, y cuando pretendí buscar a otros fiscales, no quisieron asumir las funciones. Por eso, y para evitar que las diligencias programadas se postergaran se postergaran, los repuse en el cargo. [...] No me arrepiento de lo que hice”