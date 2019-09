Nuevo Perú renuncia a integrar comisión que pretende investigar a encuestadoras

La Comisión de Fiscalización del Congreso viene siendo cuestionada por crear un grupo de trabajo que tendrá como función investigar a las encuestadoras.

Uno de los que aparece como integrante de dicho conjunto es el parlamentario de Nuevo Perú Horacio Zeballos junto a 3 parlamentarios fujimoristas.

No obstante, desde su bancada informan a La República que él -ni su accesitario Richard Arce- serán parte.

Incluso, Richard Arce expresó que Horacio Zeballos ya envió una carta al presidente de Fiscalización, Segundo Tapia, informándole al respecto.

El motivo por el que Horacio Zeballos habría votado a favor de la conformación de este grupo es que pensó que estaba aprobando la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones.

“Nosotros no tenemos ninguna facultad para investigar directamente a un actor privado (las encuestadoras). [...] En el debate de Fiscalización se evidenció que la cuestión estaba mal planteada, pero que además traslucía un interés político de fondo. [...] Había la intención de dar el mensaje más político de que las encuestadoras iban a ser objeto de investigación porque a muchos congresistas del fujimorismo no les ha gustado los resultados de las encuestas de medición de aprobación del Parlamento”, explicó la vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca.

PUEDES VER Nuevo Perú se reunió con grupos de izquierda de cara a las próximas elecciones

“Se habló de que en todo caso si se debía supervisar a alguien, sería al Jurado Nacional de Elecciones y se daba por entendido que se acordó eso, pero al final no fue así. [...] La posición de Horacio Zeballos ha sido clara. No va a ser parte de ello porque no estaba de acuerdo en el debate. Ahí, no hay mucha vuelta que darle, porque es una propuesta inviable y tiene una motivación política", adicionó la parlamentaria.

A su turno, Richard Arce -que estuvo presente en la sesión- manifestó que ellos votaron a favor de la iniciativa de supervisar a instituciones como INEI, mas no pensaron que se estaba votando a favor de vigilar directamente a las encuestadoras.

“Nosotros votamos a favor, pero en el sentido mencionado porque creímos que era importante evaluar el trabajo que hace INEI respecto al cálculo de los niveles de pobreza y los estudios que hacen permanentemente. Fue en ese marco por el que votamos, pero después sale la noticia de que van a investigar a las empresas encuestadoras. Nos damos con la sorpresa que hicieron caso a la iniciativa de Héctor Becerril”, comentó Arce Cáceres.

Vale recordar que fue Héctor Becerril quien expuso la idea de fiscalizar a las encuestadoras, lo cual ha sido severamente criticado por el propio Ejecutivo.