Congreso agotado

En respuesta al presidente de la República, quien criticó el trabajo parlamentario centrado en la obstrucción y el encono, el titular del Congreso ha señalado que las funciones del Parlamento son legislar, representar y fiscalizar, y que la falta de trabajo, inseguridad, salud y reconstrucción del norte son urgentes como parte de una “agenda país”.

En efecto, esas son las funciones del Congreso, aunque también es cierto que desde el 28 de julio, es decir, en casi seis semanas, el Congreso no cumple con todas estas atribuciones a cabalidad.

En ese lapso de tiempo el Parlamento no ha aprobado una ley, de modo que el ruidoso pedido de diálogo por parte del fujimorismo no viene acompañado de laboriosidad. En la posibilidad de que el Gobierno y el Congreso decidieran compartir una agenda de trabajo, inclusive, no se sabría en qué consiste la agenda legislativa debido a que este poder del Estado no tiene un listado de prioridades, como es tradicional, aprobado al inicio de cada legislatura.

El rasgo predominante del actual Congreso es la falta de actividad. La mayoría de comisiones demoró en instalarse, y son pocos los grupos de trabajo que se abocaron a analizar alguna iniciativa legal. Al contrario, han echado mano al recurso fácil de la invitación a ministros o han adoptado decisiones espectaculares que no pueden esconder la gestión de intereses, como la investigación a la Sunedu en la Comisión de Educación.

El Parlamento demanda diálogo al Ejecutivo, pero no puede dialogar internamente. Fuera de la confrontación, no existen objetivos legislativos específicos para los próximos meses, de modo que parecería que existe en ese poder una suerte de “autoclausura”. La misma semana de representación reciente, alargada expresamente para evitar debatir el adelanto electoral, ha traído estampas más forzadas y protocolares que nunca.

Tiene razón el vocero del Frente Amplio cuando señala que la percepción de los ciudadanos es que se ha agotado el ciclo del actual Parlamento. Este agotamiento también atraviesa a la mayoría de bancadas, cuya reproducción acelerada -12 hasta ahora- resume agitadas crisis internas. Es el caso del fujimorismo, asaltado por disidencias que no pudieron ser disimuladas para la designación de la Comisión Permanente y las presidencias de las comisiones.

Un Parlamento agotado, fragmentado, ineficaz, y abierto a la presión de poderes extralegales, incapaz de definir una agenda de trabajo, debería reflexionar sobre el enorme beneficio que supondría para el Perú acortar su mandato para renovar esa representación necesaria en nuestra democracia.