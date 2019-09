Salaverry tras frase de Mulder: “Habría cola hasta Manco Cápac para sacarlos a patadas"

El suspendido congresista Daniel Salaverry recomendó a su colega Mauricio Mulder que no señale que la única forma de que los parlamentarios sean retirados del Legislativo es a patadas.

Ello, debido a que se formaría una larga cola de personas que harían esa acción. De acuerdo a Daniel Salaverry, la fila llegaría desde la Av. Abancay hasta una conocida avenida de La Victoria.

“Que Mauricio Mulder no diga eso porque la cola de los que quiere sacarlos a patadas va a llegar hasta la Av. Manco Cápac. ¿Queda alguna duda de que la gente está harta de este Congreso de la República?" , dijo para ATV.

"Y lo digo con dolor porque yo he sido presidente de esa institución, justamente por haberlo sido, he recurrido a pie la calle. La gente me expresa su indignación tras ver cómo están destruyendo nuestro país”, adicionó.

Por otro lado, expresó que el único método para salir de la “crisis” que vive el país es aceptando la iniciativa del Ejecutivo: el adelanto de elecciones generales.

“Tenemos que calmarnos todos y pensar en cómo reactivamos nuestra economía. En la situación de crisis que está viviendo el país y de inestabilidad es imposible. Por eso yo creo que el presidente, en vista que ya se agotó el diálogo (nos ha quedado claro que son dos posiciones irreconciliables), la única salida será impulsar las elecciones , utilizar las herramientas que te da la Constitución”, sostuvo.

Vale recordar que Daniel Salaverry reveló que pretende ser el próximo presidente del país. En ese sentido, postulará en las internas de Restauración Nacional, que pasará a llamarse Perú Firme.