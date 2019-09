Constitucionalistas marcan posición sobre adelanto electoral

Por: Pamela Palacios

Luciano López – Constitucionalista: “Hace falta una mesa de diálogo”

Desde el punto de vista técnico, el adelanto de elecciones no incumple la Constitución porque se refiere al antecedente constitucional que es la Ley 27365, que en el año 2000 aprobó el Parlamento de esa época, auxiliado por la Organización de Estados Americanos, que conducía la mesa de diálogo y que jamás hubiese avalado una fórmula inconstitucional y que fue la que ideó una fórmula jurídica para solucionar un problema político. Consistió en introducir unas disposiciones transitorias especiales en la Constitución que de manera provisional recortó un mandato de 5 a 1 año.

Quienes argumentan que es inconstitucional porque la Constitución no lo dice, se equivocan al decir que no se puede cuando existe un antecedente. No está en discusión que la situación no es igual, pero, independientemente, las fórmulas jurídicas son las mismas. Las únicas diferencias son las fechas. Claro está que si se quiere imitar esa fórmula hubo un acuerdo político que creo que es lo que está faltando. Mientras no haya un consenso, ninguna fórmula se podrá realizar.

Milagros Revilla – Constitucionalista: “Comisión de Venecia no es vinculante”

Estoy de acuerdo con el adelanto electoral porque el artículo 206 de la Constitución lo faculta al señalar que puede plantear reformas constitucionales. En el caso de que este proyecto no sea aceptado en el Congreso, el Ejecutivo, a través del primer ministro, puede plantear una cuestión de confianza considerando la Constitución y la sentencia 006-2018 del TC en la que se manifiesta que la Constitución ha regulado la cuestión de confianza de manera abierta sin limitarla a tipos de leyes. Por lo tanto, el premier puede platear este mecanismo sobre el proyecto de reforma.

En cualquier caso, el Congreso tiene como función específica legislar y siempre estará en sus manos llevarlo a buen fin.

De otro lado, se ha pedido opinión a la Comisión de Venecia. Nosotros somos miembros plenos no europeos. Países con trayectoria democrática como Francia, Bélgica y España han solicitado informes sobre reformas parciales y totales a esta comisión y, por tanto, no nos desacredita. Hay que señalar que su opinión, si bien es importantísima, no es vinculante.

Óscar Urviola - Expresidente del TC: “Al margen de la Constitución”

El adelanto de elecciones es una figura que no está contemplada en la Constitución, por lo tanto, es una figura al margen, sería paraconstitucional. De tal manera que no se puede hacer, salvo que se modifique la Constitución como el proyecto constitucional presentado por el presidente Vizcarra.

¿Se puede desarmar el sistema democrático del cual forma parte el periodo constitucional de 5 años?

Ese es un tema no solo constitucional sino político que tiene vinculación con la seguridad jurídica que debe dar este sistema, no solo a los ciudadanos sino a los inversionistas en el país.

El político tiene que ajustarse a la Constitución y no al revés. Además, el respeto irrestricto de la norma constitucional debe ser una conducta que debe estar presente en todo acto de quienes tienen la alta responsabilidad de conducir el país y no de acomodarla a la conveniencia política.

Esta crisis no es similar a la del 2000 y que se puede superar acordando una agenda entre los dos poderes del Estado. El adelanto electoral no solucionará nada y puede ser, incluso, un remedio peor que la enfermedad.

David Lovatón – Constitucionalista: “Reforma es una salida constitucional”

La Constitución ofrece siempre al país, a las autoridades y partidos, una solución pacífica, institucional, democrática a cualquier crisis que haya. La actual situación de entrampamiento severo, como la ha llamado el Gobierno, entre el Parlamento y el Ejecutivo, que se arrastra hace tres años, supone una salida constitucional. Por lo tanto, considero que la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones, planteada por el presidente Vizcarra, es una salida constitucional porque plantea que el árbitro final sea el pueblo mediante elecciones. Además, considera que se vayan ambos poderes del Estado.

El artículo 206 de la Constitución lo permite, está dentro de las facultades del presidente plantear una reforma, aprobada por el Congreso y ratificada por referéndum. Ahora, si bien el presidente está prohibido de observar la ley que apruebe una reforma constitucional, no es cierto que el presidente esté limitado de hacer una cuestión de confianza, según otros artículos, como contrapeso a la censura. Lo propuesto es un aire fresco a este entrampamiento.

Elena Alvites – Constitucionalista: “Requiere atención inmediata”

La propuesta de ley está dentro de las competencias del presidente que tiene iniciativa de reforma constitucional. La posibilidad de reformar temporalmente la Constitución ya se ha dado en el año 2000. Es una salida política que está dentro de los parámetros constitucionales.

La Constitución es una norma básica, de consenso de una comunidad política que recoge aquellos aspectos generales que permite funcionar a una comunidad como la peruana. Pero no está prohibido que el mandatario plantee un proyecto de reforma constitucional de recorte de mandato congresal y presidencial. Corresponde que el Parlamento revise ese proyecto no solo desde las prohibiciones y habilitaciones de la Constitución, porque es una salida que debe acordarse entre el Ejecutivo y el Congreso.

No podemos negar que este Gobierno, iniciado en el 2016, nunca ha tenido una relación pacífica con el Parlamento. Hay una situación de tensión política entre ambos poderes que deberían tener una sintonía para conducir al país y que no se ha dado. La propuesta requiere una atención inmediata.

Aníbal Quiroga - Constitucionalista: “Fue una carta que sacó de la manga”

Me parece inconveniente el adelanto de elecciones porque no encuentro la razón sustentable para recortar el mandato presidencial y congresal. La analogía que ha hecho el premier con relación al año 2000 no le encuentro ningún sustento fáctico, porque la situación de esa época era totalmente distinta. El presidente de entonces tenía mayoría en el Congreso. Era un tema de origen ilícito porque se estaba intentando iniciar un nuevo periodo presidencial. Eso, más el tema de los ‘vladivideos’, trajo como consecuencia su renuncia y la salida democrática a un periodo de transición. Ahora lo que tenemos es un Congreso que no cede ninguna posición y un Ejecutivo que no quiere conversar con el Parlamento porque no tiene mayoría ni bancada; y, en consecuencia, no hay ningún interés de llegar a un acuerdo. Y eso se ha planteado de modo unilateral como un entrampamiento. El presidente ha generado el propio entrampamiento cuando el 28 de julio plantea el adelanto de elecciones de manera inopinada. Fue una carta que sacó de la manga.