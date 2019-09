Entrevista a María Elena Portocarrero en Sigrid.PE

María Elena Portocarrero señaló que el Colegio de Abogados de Lima puede pronunciarse ante los diversos temas de coyuntura de manera pondera y jurídica por tanto, pidió calma al país para crear puentes de diálogo entre los poderes del Estado y, por consiguiente, ponerle fin a la crisis que atraviesa el Perú.

“La marcha es el resultado de un reclamo, pero también es obvio que las instituciones deben buscar una solución viable, armónica y rápida”, manifestó.

La decana del CAL se refirió a las declaraciones de Walter Ayala, expresidente del Consejo de Ética, quien denunció irregularidades dentro de la institución, y expuso que las conversaciones de Whatsapp han sido descontextualizadas, pues pidió no tocar a Pedro Chávarry para no exponer el caso ante la prensa y no como un blindaje como se ha dejado entrever.

Además, añadió que su trabajo es brindar el debido proceso que merece todo ciudadano para evitar cualquier cuestionamiento futuro al Colegio de Abogados de Lima.

“El señor Ayala puede decir cualquier cosa, pero yo tengo documentos en la mano (...) Mi tema no es blindar”, aseguró.

Por otro lado, señaló que diversos abogados agremiados están pidiendo su renuncia, pues hasta el momento no han escuchado su descargo.

“Se está vulnerando a una institución de prestigio”, concluyó.