PPK: Sala deja al voto pedido fiscal sobre prisión preventiva

La Sala Nacional de Apelaciones, presidida por el juez superior Ramiro Salinas, dejó al voto el pedido de la Fiscalía para que se varíe de arresto domiciliario a prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En plazo máximo de 5 días por ley, se deberá notificar a las partes sobre la decisión tomada. El juez a cargo señaló que será vía correo electrónico.

La audiencia duró menos de una hora y el fiscal adjunto superior Hernán Mendoza, del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que el ex jefe de Estado debe regresar a un penal por haber incumplido las restricciones que se le habían impuesto.

El abogado de PPK, César Nakazaki, afirmó a la prensa que su defendido se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de suufrir una descompensación en la madrugada de este viernes.

Ante el juez, la defensa legal aseguró que las condiciones para darle arresto domiciliario a Kuczynski era su estado de salud y su edad (81 años). “Ninguna de estas condiciones ha desaparecido”, enfatizó.

Actualización EN VIVO

12:25 Mendoza enfatiza que aunque Miguel Morales Dazo, apoderado de la empresa Dorado Asset Management Ltd., no tenga la condición formal de testigo en el caso Westfield Capital, no debió reunirse con él.

12:22 La Fiscalía señala que PPK estaba en condiciones de conocer que Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta son testigos de otros casos. Por los que no debió haberse reunido con ellos.

12:19 El fiscal sostiene que no se puede conocer que las reuniones que PPK sostuvo con los visitantes a su casa, no tenían connotación política porque no se tiene acceso al contenido de la conversación.

12:11 El fiscal Hernán Mendoza defiende el pedido del Ministerio Público. Informa que apelará parcialmente la medida, al no impugnar la restricción que prohíbe las reuniones sociales en la casa de Pedro Pablo Kuczynski.

12:05 Inicia la audiencia de apelación a pedido de la Fiscalía para revocar el arresto domiciliario por prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Nota previa

El Poder Judicial evaluará este viernes la apelación contra el arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski. El recurso legal del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, busca que el expresidente afronte prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presidido por el juez superior Ramiro Salinas, evaluará desde este mediodía el pedido del representante del Ministerio Público, quien argumenta que el ex jefe de Estado transgredió las reglas de conducta establecidas.

El pasado 23 de agosto, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el pedido de Pérez Gómez, ratificando de esta manera el arresto domiciliario.

“No es lógico ni razonable que todo trato en la casa de Kuczynski obedezca al fin de tener actividad política, a menos que la Fiscalía lo demuestre”, indicó el juez Jorge Chávez al leer su fallo.

Argumentos del fiscal contra PPK

José Domingo Pérez Gómez, fiscal a cargo de caso del exmandatario de 81 años, impuso el recurso de apelación asegurando que su pedido no tenía una intención inhumana o política.

El funcionario tomó esta decisión luego que Pedro Pablo Kuczynski se haya reunido en su vivienda con la vicepresidenta Mercedes Aráoz, el congresista Gilbert Violeta y el extitular de Vivienda Carlos Bruce. Además, también fueron a verlo sus exministros Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Abel Salinas y Alfonso Grados.

Pérez Gómez resalta que para que se le otorgue el arresto domiciliario tenía prohibido realizar reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

Argumentó también que en otras dos instancias se consideró que había peligro de fuga, peligro procesal y sospecha grave de que cometió el delito de lavado de activos, tras haberse beneficiado con dinero ilícito de Odebrecht.