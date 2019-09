Olaechea sobre Tía María: “Hay un interés internacional de parar este proyecto”

El titular del Congreso de la República, Pedro Olaechea, sostuvo que las manifestaciones en el Valle de Tambo, en Arequipa, contra por el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern, son promovidas por organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento exterior de George Soros, a quien calificó como “un especulador internacional”.

“¿Quién está atrás parando esto [Tía María]? Hay un interés internacional de parar este proyecto. ¿Quién está atrás? ¿Quién financia a todas estas oenegés? ¿No es un señor Soros, que es un especulador internacional? [...] No hay que ser demasiado suspicaz o inteligente en darse cuenta que toda esta manchita recibe su menú y por un menú nos venden”, afirmó el titular del Parlamento en julio pasado, según un video que compartió el portal lamula.pe.

Olaechea sugiere que el proyecto minero Tía María estaría siendo saboteado por una especie de acuerdo internacional y que no habría en realidad una estrategia de diálogo, sindicado a algunas organizaciones no gubernamentales —aunque sin aludir a una en específico— como responsables de la situación que se vivía en el pasado julio, mes en que, vale resaltar, resultó electo como titular del Congreso con el respaldo de Fuerza Popular.

“¿Cuántas ONG hay en el Perú que no rinden cuentas? 8 mil. Todos estos señores, ¿de qué viven? No pagan impuestos. ¿Quién los eligió? Y están metidos en las comisiones de alto nivel, de la puerta para afuera, de la puerta para adentro. ¿Quién votó por los miembros de las ONG? Cuando se sientan esos asesores de las ONG, ¿por qué no se ponen su casaca diciendo pertenezco a la comunidad europea? Porque pertenecen, ya que son pagados por ellos. ¿Qué ONG los sostiene? ¿De dónde vienen esos fondos? Si vienen del señor Soros, que pongan Fundación Soros y se ponen su casaca [y] ya están bien identificados, para que el pueblo sepa quién está hablando", señaló Olaechea semanas atrás.

En ese contexto, el presidente del Congreso también se refirió a los actos de corrupción que implican a varios personajes de la política nacional y a funcionarios públicos, principalmente del caso Odebrecht. Sin embargo, Olaechea no mencionó los casos del fallecido expresidente Alan García ni de Keiko Fujimori, comprometidos con el escándalo Lava Jato.

PUEDES VER Daniel Salaverry confirma que postulará a la Presidencia de la República

“Lamentablemente hay peruanos que se prestan a ello, ya vemos todos estos que han jugado con Odebrecht para hacer las grandes obras, los peajes, todo por ganarse unos centavos para que las compañías se ganen millones. Y ahí vemos a la chalina verde principal en la cárcel [Susana Villarán], y vemos todos los nacionalistas y todos estos populistas en la cárcel porque por un menú, estaban vendiendo al país. Todos estos nacionalistas que se rasgaban las vestiduras, que decían ‘el Perú o la muerte’ y nos han vendido. Lo peor es que ellos han robado veinte millones cuando al Perú le robaban 12 mil. O sea, tan nacionalistas y patriotas y ambientalistas no son. Todos han caído por el billete”, sostuvo en su momento Olaechea.