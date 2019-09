Julio Guzmán: “El Congreso se burla de nosotros y por eso el Perú los odia”

El excandidato presidencial Julio Guzmán se hizo presente en la movilización “¡Que se vayan todos!”, la cual se desarrolló la tarde de este jueves a fin de respaldar la propuesta del Poder Ejecutivo respecto al adelanto de elecciones generales al 2020.

Durante su participación en la marcha -organizada por diferentes organizaciones y colectivos sociales- el líder del Partido Morado cuestionó al Congreso de la República por seguir “entrampando” las reformas que el país tanto necesita.

“Los peruanos no nos merecemos la incertidumbre. Tenemos el peor Congreso de la historia que pone obstáculos a que el Perú salga adelante. Hoy estamos más de mil morados para apoyar la propuesta del presidente Martín Vizcarra. El adelanto de elecciones es la única salida constitucional para el entrampamiento”, sostuvo.

Asimismo, Guzmán Cáceres también se refirió a la ausencia de congresistas -la mayoría de Fuerza Popular- durante la interpelación del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, así como en las diferentes comisiones del Parlamento donde también asistieron miembros del Gabinete Ministerial.

“Es un doble discurso decir que se conversa y por el otro lado petardear el trabajo que se está haciendo. Es inadmisible que el Congreso haya llamado a cinco ministros de Estado y los legisladores ni siquiera los escuchen. Es una burla para el país y una falta de respeto. El congreso se está burlando de todos los peruanos, por eso el Perú los odia”, argumentó el aspirante a la Presidencia de la República.

Por otro lado, reafirmó que la iniciativa del jefe de Estado Martín Vizcarra de recortar su mandato presidencial y congresal al 2020 es constitucional y es necesario para que el Perú tenga futuro. En caso de que la propuesta sea rechazada por el Parlamento, invitó al mandatario a pedir cuestión de confianza.

“Todos los peruanos les decimos que el Congreso ya le dio la espalda al país y ya no sirve. Ahora necesitamos renovar la política, adelantar las elecciones y acabar con la incertidumbre. Los peruanos no saben lo que pasará. El país está congelado y eso no nos lo merecemos”, agregó.

En otro momento, Julio Guzmán arremetió contra los ideales del Legislativo y consideró que solo están pendientes de sus salarios y no de sus funciones. “Los congresistas son tan básicos en sus pensamientos que ahora solo están pensando en su sueldo y en todos los favores que pueden hacer en un año”, indicó.