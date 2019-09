Gloria Montenegro: “Cuando le pedí a Fiscalización investigar a Castañeda no lo hizo"

La congresista y titular del Ministerio de la Mujer, Gloria Montenegro, se refirió a la propuesta de la Comisión de Fiscalización, que busca investigar a las empresas encuestadoras.

La legisladora fue muy crítica contra la mesa de trabajo porque ella habría pedido con anterioridad investigar a Luis Castañeda Lossio (hoy, con impedimento de salida por el caso Lava Jato) y no le hicieron caso, y ahora se apresuran en buscar información de las compañías que efectúan sondeos.

“Se hablan de muchas cosas, pero las acciones hablan más ¿Cómo es posible que la Comisión de Fiscalización meta leña para investigar a las empresas encuestadoras? Sin embargo cuando pedí al grupo de trabajo que investigue al exalcalde Luis Castañeda Lossio nunca lo llamaron, y así hay muchísimos casos”, dijo Gloria Montenegro para Canal N.

A la vez, cuestionó que desde Educación, mesa que preside la parlamentaria fujimorista Tamar Arimborgo, quieran abrir investigación contra la Sunedu.

“¿Cómo es posible que la Comisión de Educación quiere investigar a la Sunedu? No es que no se tenga que investigar, pero ya fue investigada, y ahora justamente cuando está poniendo orden, cuando está cerrando universidades privadas que no tienen la calidad ni exigencia académica que deben tener, vengan pedidos de esta naturaleza desde el fujimorismo y el aprismo”, sostuvo.

“¿Cómo es posible que en un ambiente que requiere calmar los ánimos para hacer propio el sentimiento popular de manera objetiva y pasar por un proceso de transición ordenado de un sistema político, tengamos una situación adversa?”, añadió.

También saludó la movilización efectuada el 5 de septiembre en contra del Congreso y para apoyar la iniciativa de adelanto electoral del Ejecutivo.

“Creo que la marcha contra el Congreso habla sobre la voluntad popular y la verdadera democracia es escuchar ese principio de la soberanía popular”, apuntó.