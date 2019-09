Salaverry: “Fujimorismo busca investigar a encuestadoras porque no les gusta los resultados”

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, recientemente suspendido de sus funciones legislativas, confirmó su decisión de postular a la Presidencia de la República por el partido político Restauración Nacional, que pasará a llamarse Perú Firme.

El exfujimorista criticó la reunión que tuvo Pedro Olaechea, actual titular del Parlamento, con el presidente Martín Vizcarra para tomar acuerdos y priorizar a propuesta del adelanto de elecciones.

“Mucha pose, mucho disfuerzo para tan pocos resultados. Yo creo que lo que debió ser es sentarse fijar puntos en consenso, plasmar y empezar a ejecutar. Hasta ahora nada ha dado resultado”, declaró en entrevista con Canal N.

Para Salaverry Villa, no se ha logrado ningún consenso y peor aún, la bancada mayoritaria Fuerza Popular se ha radicalizado, decidiendo investigar a las empresas privadas como las encuestadoras, solo porque los resultados no les favorece.

“Hasta ahora nada ha dado resultados y no solo eso, sino que se ha radicalizado la bancada que puso en el cargo al señor Olaechea pidiendo investigaciones no solo a los funcionarios del Gobierno, sino a empresas privadas como son las encuestadoras, simple y llanamente porque no les gusta los resultados de cómo los percibe la población ¿Que culpa tienen las encuestadoras?”, enfatizó.

Salaverry asegura que no haba con Keiko Fujimori

Por otro lado, Daniel Salaverry comentó que no se comunica con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular - partido al que pertenecía-, desde que mantuvo una distancia con sus colegas fujimoristas al liderar el Congreso.

“Desde que empecé a poner orden, no me dejé manejar como títere en el Congreso e impedí que se apruebe una ley que debilitaba la lucha anticorrupción y que traía abajo todas las investigaciones que venía haciendo el Ministerio Público para descubrir qué pasó con esos aportes que dio Odebrecht a distintos partidos políticos. Cuando yo dije que esa era una ley nefasta y le hacía daño al país, nunca volví a tener contacto con ella (Keiko Fujimoi)”, comentó.

Resaltó que la bancada Fuerza Popular ejerce mecanismos de presión y de chantajes para mantener cohesionados a sus integrantes y así evitar voten de maneja contraria a ellos. “Imagino yo que algo les deben de saber”, comentó.

Agregó que la indignación de a población fue lo que le motivó a postular a la presidencia de la República. Indicó que con los dirigentes del partido, próximo a llamarse Perú Firme, arman un proyecto político con organizaciones sociales, políticas, gremiales a nivel nacional.