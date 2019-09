Montenegro sobre investigaciones del Congreso: Eso no es nada con lo que tienen planificado

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, cuestionó las decisiones tomadas por el Congreso, en referencia de las últimas investigaciones impulsadas por Fuerza Popular contra el presidente Martín Vizcarra, su gestión y entorno.

Sin embargo, sostuvo que los acuerdos tomados “no son nada” en comparación a lo que el fujimorismo planifica contra el Gobierno. Aseveró que la bancada mayoritaria del Parlamento confabula las 24 horas y son “expertos” en mentir, engañar y encubrir a la corrupción.

“¿Ustedes creen que es una exageración? [las últimas investigaciones] No, eso no es nada con lo que tienen planificado, eso no es nada con lo que viene, ese sistema de obstrucción”, declaró Montenegro en entrevista con canal N.

La Comisión de Educación el último lunes decidió, con iniciativa del fujimorismo, pedir facultades para investigar presuntas irregularidades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Además, Fiscalización acordó hacer lo mismo con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra del 28 de julio, en el que anunció el adelanto de elecciones. Además de retomar los casos Chinchero y Conirsa, en el que se involucra al mandatario.

Adelanto de elecciones

La también congresista de Alianza para el Progreso aseguró que Fuerza Popular ya acordó estrategias para evitar la aprobación de la reforma constitucional del adelanto de elecciones, propuesto por el Ejecutivo.

“El tema ellos lo tiene bien claro y no es que esto [proyecto de adelanto de elecciones] se está manejando dentro de los tiempos de ley y que no va a pasar nada. En cada reunión de esta comisión [de Constitución] y de las otras, todo está debidamente estratégicamente diseñado”, señaló.

“Los mensajes sale del penal Santa Mónica”

Gloria Montenegro sostuvo que la bancada de Fuerza Popular decide de acuerdo a los “mensajes sistematizados” que se enviarían por WhatsApp o saldrían desde el Penal de Santa Mónica, donde se encuentra recluida la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori.

Indicó que incluso, estarían dirigidos los discursos del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, porque, explica, ahora lee documentos para pronunciarse. El congresista de Acción Republicana fue elegido en el cargo gracias a los votos de Fuerza Popular.

“Creo que es evidente para todo el Perú [que Keiko Fujimori dirige]. Desde Santa Mónica sale hasta el mensaje que nos dio el señor Pedro Olaechea. Pedro ha sido una persona que toda la vida ha hablado con naturalidad, una persona dialogante y ahora hasta para las cosas más sencillas sale a leer un documento. ¿Eso no te da mala espina? De la misma manera que antes salían a leer cada uno de ellos [de Fuerza Popular] y en cada una de las comisiones y en el Pleno”, aseveró.

Criticó a las comisiones del Congreso por no avanzar con la aprobación de normas que envía el Poder Ejecutivo. Resaltó que de los 347 proyectos enviados, solo 199 se han visto tratado “a duras penas”.