Letona: Propuesta de Becerril para investigar a encuestadoras no se acordó en bancada

La congresista fujimorista Úrsula Letona aseguró este jueves que la propuesta presentada por su colega Héctor Becerril para investigar a las encuestadoras, no fue un acuerdo tomado dentro de la bancada de Fuerza Popular.

El último miércoles, Héctor Becerril sostuvo ante el pleno de la Comisión Fiscalización, que preside su colega fujimorista Segundo Tapia, una moción para crear un grupo abocado a “investigar la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras a fin de obtener los resultados que se presentan como opinión pública”.

La medida de inmediato recibió críticas desde el Ejecutivo, como el pronunciamiento del presidente de la República, Martín Vizcarra, y también del Consejo de la Prensa Peruana, que mostró su preocupación por una decisión que consideró Consejo de la Prensa: Investigación a encuestadoras es “hostigamiento” a la libertad de prensa.

Por ello, Letona aclaró que la propuesta de Becerril de presentar la emoción y el respaldo que obtuvo de sus colegas fujimoristas “son decisiones aisladas de un grupo de congresistas” que, en definitiva, señaló la parlamentaria, “no ha sido parte de un acuerdo en la bancada de Fuerza Popular”.

La fujimorista, además, hizo una autocrítica y reconoció que en el Legislativo quizá sean “muy pocos los congresistas que, desde el punto de vista técnico, entendemos de estadística".

"Al menos yo entiendo muy poco, no sé qué podría aportar en este tema”, admitió Letona.

Por otro lado, la legisladora de Fuerza Popular consideró que el presidente Vizcarra debía ser “respetuoso” con respecto a sus declaraciones, en especial por las que el jefe de Estado brindó el último miércoles, antes de asistir a una reunión con empresarios en el hotel Westin.

En su momento, el mandatario señaló que el pedido para investigar a las encuestadoras, cuyas encuestas “de las últimas semanas manifiestan [...] claramente el respaldo a la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones”, era un intento de “matar al mensajero”.

"¿Cuál es la respuesta del Congreso [al rechazo de la población a muchas autoridades]? No solamente desconocer la voluntad ciudadana, sino, como ocurre normalmente, cuando no hay argumentos, entonces hay que matar al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Las encuestadoras. Entonces, [dicen]: ‘hagamos una comisión investigadora para sancionar a las encuestadoras. Como no nos gusta el resultado de las encuestas, que es la voluntad popular, sancionemos y castiguemos a las encuestadoras’”, declaró el jefe de Estado.

Ante las palabras de Vizcarra, Úrsula Letona se dirigió al presidente y le pidió respeto “le gusten o no las decisiones que toma el Congreso”.

"Podemos criticar, podemos hacer reflexiones sobre cómo cada quien hace su trabajo. Pero eso no puede significar de modo alguno la ruptura de la constitucionalidad de la independencia de poderes”, dijo Letona, aludiendo a la propuesta para adelantar las elecciones.